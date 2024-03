Societa' Ginnastica La Marmora: il recap delle competizioni da inizio anno

È da poco iniziata l'annata sportiva 2024, e diverse atlete della sezione Ritmica della Società Ginnastica Lamarmora , hanno già partecipato alle competizioni in calendario. Le prime a scendere in campo il 17 febbraio nel Campionato Regionale Silver , livello LB sono state Anna Baiolini ed Elena Janni con gli esercizi al cerchio e alle clavette; purtroppo qualche incertezza di troppo, dovuta anche alla poca esperienza, ha un po' compromesso la loro classifica finale, che le ha viste lontane dai posti di prestigio, ma senza per questo sfigurare.

Il 24 febbraio è stata la volta di quattro giovanissime alla loro prima competizione, livello LA.

Bianca Gilardino, Diletta Dondoglio, Matilde Lanza e Vittoria Imboldi hanno affrontato la gara senza velleità, ma portandosi a casa una bella esperienza, che speriamo sarà solo la prima di una lunga serie.

Nel livello LD, sabato 2 marzo a Candelo, Beatrice Frassà, esordiente nella categoria Senior, ha dimostrato la sua naturale eleganza e le sue grandi capacità espressive, ottenendo un buon risultato complessivo, nonostante qualche errore nella sua performance alle clavette, attrezzo che ha presentato in gara per la prima volta in questa categoria. Atleta seria e grande lavoratrice, il 20 aprile alla seconda prova ad Aosta, saprà certamente migliorarsi.

Sabato 9 marzo, presso il Palazzetto dello sport di Alba, si è svolta la prima prova del Campionato Regionale Silver di Ginnastica Ritmica, livello LC1.

A rappresentare la Società Ginnastica Lamarmora sono scese in campo due giovani ginnaste Viola Ceravolo e Caterina Santangelo, rispettivamente per la categorie Juniores 1 e Allieve 4.

Ottima la prova di Viola che con un'esecuzione impeccabile del suo cavallo di battaglia, l'esercizio alla palla, ha ottenuto il miglior punteggio di tutta la gara, 10.65 che le ha assicurato il primo posto nella classifica per quell'attrezzo.

Nell'esercizio al cerchio, attrezzo per lei "nuovo" , è stata invece un po' meno precisa e, dalla somma delle due prove ha dovuto "accontentarsi" del secondo posto in classifica generale.

Per Viola questo è stato il primo podio della sua breve carriera, quindi la soddisfazione è stata comunque grande sia per lei che per le sue allenatrici, Gianna Cagliano, Silvia Bozzonetti, Monica Gelati e per la coreografa Alessandra Ceccato.

Quando è poi giunto il suo turno, Caterina è scesa in campo decisa e determinata, e ha svolto con sicurezza ed espressività i suoi due esercizi, uno a corpo libero e uno con il cerchio, entrambi valutati con un punteggio superiore al 10.

Purtroppo è stata terza fino a quando l' ultima ginnasta in gara, l'ha superata di pochissimo (25 centesimi di punto) e le ha "soffiato" il podio, regalandole comunque uno splendido quarto posto.

Bravissime quindi le due lamarmorine! A fronte di questi lusinghieri risultati, avranno certamente lo stimolo giusto per rifinire i loro programmi di gara in vista della seconda prova del campionato che si svolgerà sempre ad Aosta a metà aprile