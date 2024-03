Derthona e BCC Derthona in visita al MiniFal

Il legame tra il Derthona Basket e il MiniFal prosegue anche in questa stagione, con il coinvolgimento anche della squadra femminile del BCC Derthona Basket . La partnership tra la onlus che si occupa di fornire assistenza ai disabili adulti e alle loro famiglie attraverso una serie di attività didattiche e ricreative e i due Club rappresenta un momento importante delle attività sociali che le Società promuovono sul territorio.

Nelle giornate di ieri e oggi, le delegazioni composte da TaShawn Thomas e Andrea Zerini per la Bertram Derthona, e Francesca Leonardi e Aida Thiam per l’Autosped Derthona Basket hanno fatto visita alla sede del MiniFal, regalando a ragazzi e ragazze un momento di gioia e felicità. Tante le domande fatte e le foto chieste a giocatori e giocatrici, che hanno potuto condividere la loro esperienza con i ragazzi e le ragazze del MiniFal. All'incontro dei Leoni ha partecipato anche una delegazione del Gruppo Area Bianconera, che da molti anni sostiene la squadra in occasione delle partite.

Derthona, BCC Derthona e MiniFal, un legame che prosegue e si rafforza.