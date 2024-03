Moto Club Alfieri: i Piccoli debuttano al Trofeo Ferrero a Borgo San Martino

Altro giro, altra corsa per i piloti del moto club Alfieri di Asti che, dopo essersi lasciati alle spalle un weekend di fuoco, tornano in pista. In particolare i 'piccoli' Alfieri saranno impegnati nel fine settimana nella prima prova del Trofeo Mario Ferrero, a Borgo San Martino (Alessandria), al debutto di squadra. In griglia di partenza, con i colori del moto club Alfieri astigiano, ci saranno Pietro Bertorello (Junior), Edoardo Marchisio (Cadetti), Marco Orsi (125 mini), Bartek Scarfiello (Senior).