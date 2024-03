Granda College Cuneo: il recap delle giovanili

Sconfitta per l’Under 13 Gold sul campo di Collegno al termine di una gara non giocata al meglio dalla compagine cuneese. Un primo quarto blando in difesa permette ai padroni di casa di segnare ben 21 punti, mettendo gli ospiti in grande difficoltà. Nei due periodi successivi Cuneo se la gioca alla pari dimostrando di poter competere e arriva a -5 ad inizio ultimo quarto. Nell’ultima frazione Granda College si spegne fisicamente e mentalmente; Collegno ne

approfitta e si porta a casa meritatamente i 2 punti della vittoria. Finisce 73-53 per Collegno.

1^ Divisione Regionale Maschile

AGRIMONTANA GRANDA COLLEGE CUNEO – BTM CARMAGNOLA 76-67

(20-14; 40-23; 55-43)

AGRIMONTANA GRANDA COLLEGE: Ceban, Maccario, Rosso, Bruschetta, Capelli, Castellino, Manfredi, Cani, Comotti, Bodino, Saladini, Peruzzi. Coach: Lelli - Caroni.

Vittoria casalinga per la Serie D Maschile targata Agrimontana. Nei primi due quarti Cuneo parte fortissimo andando all’intervallo lungo sul 40-23. Al rientro dagli spogliatoi Carmagnola gioca più aggressiva e recupera nel punteggio: al

30’ il tabellone di Sportarea recita il punteggio di 55-43. Cuneo non ha la stessa grinta della prima parte della gara e Carmagnola lotta fino alla fine rosicando ancora qualche punto ma la partita si chiude sul 76-67.

«Si ringrazia il sempre folto pubblico presente e la Banda musicale La Rumorosa di Boves che è stata nostra ospite per suonare l’inno nazionale ad inizio gara e proporre 2 stacchi durante l’intervallo; il tutto nella nostra splendida cornice di Sportarea», queste le parole di Coach Lelli a fine gara.

Under 19 Gold

TAM TAM TORINO – AGRIMONTANA GRANDA COLLEGE CUNEO 73-77

(18-22; 41-40; 56-57)

AGRIMONTANA GRANDA COLLEGE: Ceban, Rosso, Bedino, Manfredi, Tamagno, Delogu, Comotti, Bodino, Putortì, Saladini. Coach: Lelli.

Buona partita per il gruppo Under 19 Gold sul difficile campo di Tam Tam. Ogni quarto è punto a punto, l’intensità è alta ed entrambe le squadre vogliono ben figurare. All’intervallo il tabellone segnala 41-40 per la squadra di casa.

Nella seconda parte di gara Cuneo è sicuramente più attenta in difesa e riesce a portare a casa i 2 punti della vittoria con grande fatica. Complimenti alla squadra di casa per non aver mai mollato e per aver dato vita ad una

gara entusiasmante. Finisce 73-77 per Cuneo.

Under 14 Gold

PALLACANESTRO MONCALIERI – GRANDA COLLEGE CUNEO 71-32

(23-8; 39-16; 53-26)

GRANDA COLLEGE: Giraudo, Dutto, Cissoko, Bosio, Leone, Fantini, Albert, Ongaro, Mellano, Rocca, Socco, Romano. Coach: Persico - Capelli.

Ampia sconfitta per gli Under 14 Gold nella prima giornata della fase Titolo. Moncalieri è troppo per i cuneesi a livello di intensità e fisicità.

«Consapevolezza che questa è solo una prima sconfitta che dice quanto possiamo migliorare se c’è spirito di sacrificio e voglia di continuare a questo livello», queste le parole dello staff a termine della gara.

Serie B Femminile

BANCA ALPI MARITTIME GRANDA COLLEGE CUNEO – BKB TORINO 79-65

BAM GRANDA COLLEGE: Avagnina, Lokoka, Samokhvalova, Ngamene, Moisa, Lo Re, Oberto, Bruschetta, Marfulli, Franceschini, Massa, Martinengo. Coach: Grosso, Di Meo, Maccario.

Importante vittoria casalinga per la serie B di Granda College Cuneo contro una diretta concorrente per i piani alti della classifica. La prima squadra Femminile della Granda incontra per la seconda piazza le torinesi di BKB e, diversamente dall’ andata, dove le cuneesi non sono riuscite a chiudere la gara perdendo di 5 lunghezze, questa volta le ragazze locali sembrano ben focalizzate e concentrate sul obiettivo.

In una dimostrazione di forza e con l’atteggiamento giusto sin dal primo minuto, le ragazze di coach Grosso arrivano al intervallo sul 44-37, con grandi giocate sia a livello offensivo che attenzione in fase difensiva. Nel terzo e l’ultimo periodo le cuneesi toccano anche il +18 non lasciando troppi spazi ai tentativi di rientro delle torinesi. Risultato finale 79-65 per Granda College.

«Abbiamo fatto una gara di sostanza; loro sono arrivate al completo anche con alcuni nuovi innesti di ottima qualità e nonostante tutto ancora una volta le nostre ragazze hanno dimostrato il loro valore. Ho grande fiducia in loro e le ringrazio sempre per l’approccio; certamente cercheremo di dare del filo da torcere a tutte», queste le parole di coach Grosso.

Prossima gara sabato fissata per sabato 17 Marzo a Venaria contro Basket Venaria.