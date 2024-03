“Pulissìe ed Primavera” al Palazzetto di Cuneo

Il progetto "Soma Green" del Cuneo Volley è in continuo fermento. Dopo l’IMPATTO ZERO delle trasferte di A2 raggiunto attraverso l'acquisto di una Foresta di Bambù gigante che compensa quotidianamente grandi quantità di CO2, grazie ad Acqua S. Bernardo, e la proposta ancora attiva per azzerare le emissioni della Coppa Italia di A2 che si svolgerà a Cuneo l’11 e il 12 maggio, ecco una nuova sfida!