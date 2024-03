IVECO CUS Torino: si torna domenica all’Albonico contro Parabiago

Domenica 17 marzo l’ IVECO CUS Torino Rugby affronterà all’Albonico il Rugby Parabiago nella diciassettesima giornata di regular season del campionato di Serie A maschile . Per i cussini dei coach Lucas D’Angelo , Giampiero De Carli e Filippo Bianco kick off fissato alle ore 15.30, dirige l’incontro Matteo Angelo Locatelli di Bergamo.

Queste le parole di coach Lucas D’Angelo: «il Parabiago è una squadra molto competitiva, ha avuto degli ottimi risultati contro le dirette avversarie nelle ultime partite, segnando parecchi punti e avendo dei bonus a favore, è quindi una formazione che sta giocando molto bene in questo momento. Noi stiamo preparando la partita come sempre, cercando di lavorare al meglio. Questo match è molto importante, per cercare di continuare a mantenere il percorso che abbiamo avuto sino ad oggi. Parabiago è un avversario ostico e duro da affrontare e vedremo come riusciremo ad interpretare la partita rispetto a come ci siamo preparati in settimana».

Appuntamento dunque domenica 17 marzo al campo A. Albonico di Grugliasco (Strada del Barocchio 27).