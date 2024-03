Biella Rugby: si torna in campo dopo lo stop per il Sei Nazioni

Coach Alberto Benettin: «Siamo tutti carichi e desiderosi di ritornare a giocare. Siamo pronti ad affrontare Monferrato, squadra che pur non trovandosi nella parte alta della classifica, ed essendo al primo anno in categoria, ha dimostrato di essere in grado di mettere in difficoltà molte delle squadre più competitive incontrate fino a questo momento. Sono super performanti e agguerriti, soprattutto nel primo tempo. Sarà compito nostro cercare di metterli in difficoltà provando a giocare il nostro miglior rugby. Monferrato ha trequarti molto veloci e bravi a muovere la palla, ciò comporterà necessariamente per noi, l’obbligo ad una grande attenzione in fase difensiva per lasciare ai nostri avversari meno opportunità possibili di segnare. Fondamentale sarà anche il nostro attacco, perché alla fine, quello che più conterà, sarà riuscire a fare più punti di loro. Il secondo posto in classifica al momento è tutto gialloverde, ma il campionato è ancora lungo e sarà molto dura cercare di confermarlo fino alla fine. Sarà nostro compito dare il nostro meglio in ognuna delle sei partite che intercorrono da qui al termine del campionato, a prescindere dall’avversario che ci troveremo di fronte».

Kick off alle ore 14.30. Serie A. XVII giornata – 17.03.24. Rugby Noceto – Cus Milano; Asd Rugby Milano – Rugby Parma; VII Rugby Torino – Calvisano; Cus Torino – Parabiago; Monferrato - Biella Rugby; Amatori Alghero – Amatori & Union Milano.