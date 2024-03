FISI-AOC: i risultati delle gare a Norefjell, allo Zoncolan ed infine a Sestriere e Bardonecchia

COPPA EUROPA: TRIONFO DI EMILIA MONDINELLI NEL SECONDO SLALOM DI NOREFJELL E POSTO IN COPPA DEL MONDO GARANTITO

Quella iniziata nel novembre scorso è la stagione della maturità e della consacrazione e adesso Emilia Mondinelli può ben dire di aver passato gli esami a pieni voti. La diciannovenne finanziera valsesiana, ex atleta dello Sci Club Sansicario Cesana e della squadra regionale del Comitato FISI Alpi Occidentali, cresciuta tecnicamente prima con l’allenatore capo del Sansicario, Oriano Rigamonti (attuale responsabile dello sci alpino nel Comitato Alpi Occidentali), e poi con il coach del Comitato AOC, Alberto Platinetti, ha fatto il botto, vincendo il secondo Slalom della Coppa Europa femminile disputato a Norefjell, in Norvegia. Il successo nel circuito continentale per l’atleta di Alagna Valsesia, figlia dell’alpinista Silvio “Gnaro”

Mondinelli, significa anche il posto fisso in Nazionale nella prossima stagione di Coppa del Mondo. Dopo la parziale delusione di mercoledì 13 marzo, quando il secondo posto della prima manche era diventato un sesto finale con un po’ di amaro in bocca, nello Slalom di giovedì 14 Emilia ha guidato la gara sin dalla prima manche, con 55/100 di vantaggio sulla ventisettenne svizzera Elena Stoffel dello Ski Club Ginals-Unterbaech.

Nella seconda run Emilia ha resistito al ritorno dell’elvetica e ha chiuso con il tempo totale di 1’,51”,45/100 precedendo l’avversaria per 22/100. Terza a 26/100 la svedese Cornelia Öhlund dell’Aare Slalomklubb.

Bene anche la sestrierina Lucrezia Lorenzi del Centro Sportivo Esercito, quindicesima ad 1”,65/100, seguita dall’altoatesina Vera Tschurtschenthaler del Centro Sportivo Esercito, diciannovesima. Nella Coppa Europa femminile resta da disputare lo Slalom delle finali a Kvitfjell. Nella classifica di specialità c’è in testa la svizzera Nicole Good con 444 punti, seguita da Emilia Mondinelli con 389.

CAMPIONATI ITALIANI ASPIRANTI: TOMAS DEAMBROGIO BRONZO IN GIGANTE ALLO ZONCOLAN E SEI ATLETI AOC NEI PRIMI DIECI

I Campionati Italiani Aspiranti si sono spostati da Sella Nevea allo Zoncolan, sempre in Friuli, per le prove tecniche, valide anche per il Grand Prix Italia Dicoflor. Per il Comitato FISI Alpi Occidentali è arrivata un’altra medaglia. Il Gigante maschile è stato vinto dal bergamasco Pietro Scesa del Radici Group, con il tempo totale di 2’,15”,34/100 e con 2/100 di vantaggio sul valdostano Peter Corbellini dello Club de Ski Valtournenche, che era primo dopo la manche iniziale.

Medaglia di bronzo in rimonta e a 64/100 dal vincitore per l’ulcense Tomas Deambrogio, atleta dello Sci Club Sauze d’Oulx e della squadra del Comitato FISI Alpi Occidentali allenata da Ruggero Barbera. Sono ben sei gli atleti targati atleti AOC nella top ten: oltre a Deambrogio terzo, quarto a 14/100 da podio Giacomo Fernando Rej dello Sci Club Sestriere, quinto il milanese Edoardo Simonelli dell’asd Les Arnauds, sesto il torinese Pietro Casartelli del Sestriere, ottavo il genovese Pietro Mazzoleni dell’Equipe Pragelato decimo Filippo Mazzia dello Sci Club Mera. A seguire il pragelatese Lorenzo Cuzzupè dell’Equipe Pragelato diciannovesimo, il milanese Carlo Zampieri dello Sci Club Sauze d’Oulx ventiduesimo e Simone Moschini del Sestriere ventottesimo.

Nello Slalom femminile vittoria della vicentina Marta Giaretta del Falconeri Ski Team in 1’,34”,15/100, con un margine di 1”,73/100 su Rita Granruaz dell’Amateur Ski Team Alta Badia e di 1”,92/100 sulla bergamasca Angelica Bettoni Mameli del GB Ski Club. Undicesima l’astigiana Emma Bastita dello Sci Club Sestriere, quindicesima la torinese Francesca Migliardi del Valchisone, sedicesima la milanese Marta D’Angelo del Sestriere, diciassettesima Anita Ochrymowicz del Sauze d’Oulx, ventitreesima la lanzese Elisa Graziano del Lancia, ventiquattresima la canavesana Alice Anese del Golden Team Ceccarelli, trentatreesima la savonese Beatrice Garbasso dell’Equipe Limone.

A SESTRIERE MARIA SOLE ANTONINI 2ª NELLO SLALOM DEI CAMPIONATI SANMARINESI. ISABELLA ALLOERO 2ª ASPIRANTE. BINI 4° IN GIGANTE A PFELDERS

Giovedì 14 marzo sulla pista olimpica Kandahar Giovanni Alberto Agnelli di Sestriere l’argentina Francesca Baruzzi Farriol del Club Andino Bariloche ha vinto lo Slalom FIS che ha concluso il programma dei campionati nazionali della Repubblica di San Marino, facendo segnare il tempo totale di 1’,41”,78/100 e staccando di 1”,03/100 la valsesiana Maria Sole Antonini dello Sci Club Sansicario Cesana. Terza ad 1”,29/100 la spagnola Arrieta Rodriguez Elosegui della società basca Irimo Ski Club. Al quarto posto la torinese Alessandra Banchi del Sansicario Cesana e al sesto la cesanese Matilde Casse dell’Equipe Pragelato.

Tra le Aspiranti l’olandese Anna Konjin ha preceduto la moncalierese Isabella Alloero del Claviere, la cuneese Ambra Tosello dello Sci Club Limone, la torinese Martina Ivanov del Sauze d’Oulx, Asia Goglio del Sansicario Cesana, la collegnese Sofia Malan dell’Equipe Pragelato e, all’ottavo posto la torinese Federica Jackie Musso del Sauze d’Oulx. In campo maschile primo lo svizzero Dyonis Kippel dello Ski Club Heggishorn-Fiesch in 1’,41”,75/1090, con 54/100 di margine sull’atleta della squadra francese di Coppa del Mondo Leo Anguenot del Club des Sports de La Clusaz e 80/100 sull’altro elvetico Nick Spoerri dello Ski Club Buehler. Sesto il varazzino Carlo Cordone del Sansicario Cesana, nono Pietro Tranchina del Claviere, secondo degli Aspiranti Andrea Torriano del Sansicario Cesana.

Nell’ultima giornata dei campionati nazionali del Portogallo a Kronplatz lo Slalom FIS è stato vinto dall’altoatesina Laura Steinmair in 1’,22”,61/100. Quattordicesima la carabiniera genovese Serena Viviani.

Il croato Istok Rodes dello Ski Club Varazdin ha invece vinto il Gigante FIS organizzato dalla Federazione tedesca a Pfelders-Plan di Moso in Passiria. Podio sfiorato dal carabiniere novese Lorenzo Thomas Bini, quarto a 91/100 dal vincitore, mentre il finanziere cesanese Leonardo Rigamonti si è piazzato ottavo.

A BARDONECCHIA ASIA PALTRINIERI E GIULIO PAOLO CAZZANIGA SI LAUREANO CAMPIONI REGIONALI ALLIEVI DI SUPER-G

Asia Paltrinieri dell’Equipe Pragelato e Giulio Paolo Cazzaniga dello Sci Club Valchisone sono i nuovi campioni regionali di Super-G nella categoria Allievi. Nella gara femminile che si è disputata sulla pista Selletta 25 bis del Melezet a Bardonecchia (perfettamente preparata dallo staff della Colomion spa, dal Comitato Sci Club Olimpici e dallo Sci Club Sansicario) Asia Paltrinieri si è imposta con il tempo di 48”,96/100, staccando rispettivamente di 27/100 e di 39/100 Bianca Maria Rainelli dell’Equipe Beaulard e Alice Scaffidi Muta dello Sci Club Sansicario Cesana. Dal quarto al decimo posto in classifica troviamo Ludovica Fassio dello Sci Club Bardonecchia, Anita Sofia Rej del Sestriere, Beatrice Carle del Mondolè Ski Team, Martina Mis dello Sci Club Sestriere, Matilde Manzon del Sansicario Cesana, Francesca Banchi del Sestriere e Giorgia Casella del Mondolè Ski Team.

Nella competizione maschile che ha aperto la giornata di gara sulla pista Selletta 25 bis Giulio Paolo Cazzaniga ha fermato i cronometri sul tempo di 46”,96/100, con un vantaggio di 5/100 su Ettore Arturo Bussei Canone dello Sci Club Sestriere e di 41/100 su Michele Vivalda, anche lui del Sestriere. Completano la top ten Federico Forte dello Sci Club Sansicario Cesana, Sebastian Franco dell’Equipe Pragelato, Andrea Conte dello Sci Club Sauze d’Oulx, Ruggero Reita del Sestriere, Alessandro Guiffre del Bardonecchia, Matteo Beozzi del Sestriere e Simone Guidetti del Mera.