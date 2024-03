Twin Towns: al via i playoff di Serie C Femminile

Sabato scocca l’ora di un attesissimo evento: il debutto nei playoff di Serie C femminile per la squadra delle Twin Towns ! L’associazione sportiva, nata appena la scorsa estate, ha visto continuare il progetto “Twin Towns” che negli ultimi anni ha visto fiorire il movimento del basket femminile sul territorio. Poche stagioni fa c’erano appena poche ragazze, che sono poi aumentate fino a far sì che nell’ultima stagione stiano scendendo in campo ben quattro squadre (C, U17, U15 e Allieve CSI).

Per quanto riguarda la prima squadra (fondata nella passata stagione), il 2023-24 fin’ora è stato scintillante. La formazione di coach Alfero ha infatti fin’ora avuto un cammino strepitoso in stagione regolare nel campionato Piemontese, chiudendo imbattute al primo posto del girone. Ora, si entra nella fase più calda della stagione, quella che mette in palio la promozione in Serie B.

Si parte sabato al pala 958 di Corneliano d’Alba (Via Giardino 3) contro la formazione torinese di Auxilium Ad Quintum, per continuare a sognare ed a volare sempre più in alto!