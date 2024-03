Usac Rivarolo: inizia la seconda fase per l'U13 e l'U17 Gold

Tempo di seconde fasi per le due formazioni giovanili di punta dell’Usac Rivarolo, ma mentre l’Under 13 Gold giocherà mercoledì prossimo già la sua quarta partita, domenica sarà il giorno dell’esordio dell’Under 17. Sono otto gli incontri che aspettano i ragazzi di coach Ferraris che inizieranno con 6 punti, grazie ai due successi contro Collegno e uno contro Ciriè durante la prima fase.