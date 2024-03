La Reale Mutua Torino ’81 Iren cerca il riscatto contro il Marina di Carrara

I gialloblù, dopo la sconfitta di Brescia, sono fuori dalla zona play-off e devono reagire per recuperare punti in classifica e ritrovare fiducia nei propri mezzi. All’andata i gialloblù hanno vinto per 10-11, ma sono stati messi in difficoltà dai toscani, che si trovano al decimo posto in classifica e arrivano dalla sconfitta esterna per 11-8 contro il Bogliasco.