La dodicesima giornata di ritorno della Serie A1 Tigotà porta la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 a Cuneo per l’ultima trasferta della regular season.

La partita mette in palio punti importantissimi per Cuneo, che da un mesetto ha affidato la guida tecnica a Stefano Micoli ed è impegnata in un duello a distanza con Bergamo per la permanenza in A1. Chieri da parte sua affronterà il match con la certezza del quinto posto in classifica, dando comunque il massimo e sfruttando l’occasione per preparare al meglio la finale di ritorno della Coppa CEV e i successivi play-off.

Nel derby d’andata al PalaFenera le biancoblù si sono imposte 3-1 portando a nove le vittorie nei sedici precedenti fra i due club, che fra A2 e A1 si affrontano ininterrottamente dalla stagione 2017/2018. Due le ex, entrambe da parte chierese: Ilaria Spirito e Katerina Zakchaiou.