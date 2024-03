Collegno Basket sfida Olimpia Legnaia in casa

Ad una settimana di distanza dalla convincente vittoria in quel di Serravalle Scrivia, i ragazzi di coach Comazzi tornano in campo domani al PalaCollegno alle 21:00 per la sfida contro i toscani dell’ Olimpia Legnaia . Una prova di grande maturità quella dei Lions sette giorni fa, capaci di resistere nel primo tempo ai tentativi di fuga dei padroni di casa e di gestire il vantaggio, accumulato a cavallo della terza e quarta frazione di gioco, con grande maturità nel finale di partita.

Guidati dal ritrovato De Bartolomeo (13 pti e 7 assist) e da Borgialli (14 pti e 7 rimbalzi), i biancorossi hanno visto l’apporto decisivo di altri quattro giocatori in doppia cifra: Tarditi e Mortarino (12 pti), Milone (11) e Tiagande (10), e si presentano all’appuntamento casalingo forti della seconda posizione posizione a 10 punti, condivisa con Serravalle e la stessa Olimpia Legnaia, a due lunghezze dalla capolista Oleggio.

Gli ospiti arrivano al PalaCollegno dopo la vittoria in casa ottenuta nei confronti di Campus Piemonte (86-77 il finale) grazie alla grande prova di Merlo e Nikoci (18 punti a referto per entrambi), supportati da Del Secco (16) e Bruno (10).

Stagione, quella dei toscani, che ha visto i ragazzi di coach Zanardo giocarsi il piazzamento per i playoff nel corso della prima fase del girone B fino all’ultima giornata, sfumati nella sconfitta contro Arezzo.

Protagonisti, fino a questo punto della stagione, Sakellariou (14,4 punti di media) e Cherubini (10,1), quest’ultimo visto per 4 stagioni a livello giovanile tra le fila di Moncalieri. A ridosso della doppia cifra di media anche Del Secco (9,3), Mascagni (9,2) e Capitan Merlo (8,9).

Palla a due domani sera, sabato 16 marzo, alle 21:00 al PalaCollegno – Via Antica Rivoli 21, Collegno (TO).

CLASSIFICA

OLEGGIO BASKET (*8) 12

COLLEGNO BASKET (*8) 10

SERRAVALLE (*8) 10

OLIMPIA LEGNAIA (*8) 10

PALLACANESTRO SESTRI (*6) 8

CASTELFIORENTINO (*2) 6

SAVIGLIANO ASD (*6) 6

CAMPUS PIEMONTE (*2) 2

* Punteggio ereditato dalla prima fase