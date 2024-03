Bertram Derthona: i precedenti con Scafati

L’incontro di domenica alla Beta Ricambi Arena PalaMangano sarà il quarto confronto in Serie A nella storia tra Givova Scafati e Bertram Derthona : i tre precedenti arridono tutti ai bianconeri, capaci di imporsi sia in casa che in terra campana. Proprio a Scafati si è disputata la prima gara nella massima serie tra le due formazioni: il 18 dicembre 2022, il Derthona fu protagonista di un primo tempo eccellente (38-56) e colpì con precisione da tre punti nell’arco di tutti e quaranta i minuti (15/31) imponendosi con il punteggio di 72-91. Nella partita di ritorno disputata al PalaEnergica il 22 gennaio 2023, la formazione bianconera accelerò al rientro dagli spogliatoi (26-17 nel terzo quarto), resistendo poi ai tentativi di rientro avversari e vincendo con il parziale di 79-74.

Nuovo successo della Bertram il 7 gennaio 2024: grazie a un primo tempo preciso e attento su entrambi i lati del campo (42-23) i Leoni trovarono ulteriore linfa per proseguire nella ripresa, dilatando il margine sino al +37 (89-52) della sirena. Questa gara, ultimo precedente in Serie A tra le due squadre di scena domenica, è stata anche la prima vittoria in assoluto di Walter De Raffaele come capo allenatore della Bertram Derthona.

Ora a Scafati il quarto atto nel massimo campionato tra queste due formazioni.