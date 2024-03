Gulliver Derthona: primo successo in Play-In Silver

Una prova di grande solidità e compattezza consente al Gulliver Derthona di ottenere il primo successo nei Play-In Silver del campionato di Serie B Interregionale . La squadra allenata da Ansaloni conduce l’incontro per larghi tratti, porta quattro giocatori in doppia cifra e resiste ai tentativi di allungo avversari negli ultimi minuti, trovando la lucidità per conquistare due punti su un campo caldo come Lucca .

I primi minuti di gara scorrono all’insegna dei ritmi alti, con il Derthona che si mantiene sempre in testa guidato dalla verve offensiva di Conte (già in doppia cifra al termine del primo periodo). Al 10’ Leoni avanti 24-28. Nella seconda frazione il leitmotiv dell’incontro non cambia, l’equilibrio regna sovrano anche se Lucca opera il sorpasso e chiude avanti 44-41 all’intervallo.

Al rientro dagli spogliatoi si assiste a continui sorpassi e contro sorpassi nel punteggio, prima che i padroni di casa – in un paio di occasioni – trovino le giocate per dilatare il proprio gap sino a due possessi. La reazione del Gulliver però non si fa attendere, e con un break di 0-7 in chiusura di terzo periodo, la formazione allenata da Ansaloni riconquista il comando del punteggio (69-71). L’ultimo quarto segue l’andamento dei trenta minuti precedenti, in un susseguirsi di emozioni e giocate di grande qualità da parte di entrambe le formazioni che entrano nei cinque minuti conclusivi in perfetta parità a quota 80. Lucca approccia meglio il rush finale, ma il Derthona risponde presente e, con lucidità, trova i canestri da tre punti per girare l’inerzia a proprio favore e imporsi 86-91.

BC Lucca 86

Gulliver Derthona 91

Parziali (24-28, 44-41, 69-71)

Derthona: Albertinazzi 2, Fernandez 6, Bresciani ne, Tambwe 11, Errica 11, Korlatovic 1, Diodati 5, Fonio Fracchia 2, Moro 2, Conte 32, Josovic 19. All. Ansaloni.