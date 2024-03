Verso Givova Scafati-Bertram Derthona

Vigilia di campionato per la Bertram Derthona, impegnata domani alle ore 17.30 alla Beta Ricambi Arena PalaMangano contro la Givova Scafati nella 23° giornata del campionato di Serie A.

A presentare le caratteristiche degli avversari e la sfida che attende i Leoni è stato coach Walter De Raffaele: «Scafati è una squadra di grande qualità che recupera Gentile, un giocatore che non ha bisogno di presentazioni, e che ha aggiunto Blakes ed Henry a stagione in corso. Con sette stranieri non sappiamo con quale faccia si presenterà alla gara di domani. Giocare sul loro campo non è mai facile, è una formazione di grande consistenza e che ama correre il campo con Robinson e aprirlo con Nunge e Pinkins. Nel pacchetto italiani, oltre a Gentile, anche Rossato sta giocando un campionato davvero di alto livello. Scafati è reduce da una ottima partita a Brescia, in cui per 37/38 minuti ha giocato alla pari della capolista ed è alla ricerca di punti per centrare entrambi gli obiettivi disponibili».