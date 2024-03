La Reale Mutua Torino ’81 Iren vince contro il Marina di Carrara

I gialloblù non esprimono la loro migliore pallanuoto e nei primi due tempi di gioco faticano a superare la difesa toscana. I ragazzi di Simone Aversa riescono a prendere il largo nel terzo quarto per poi gestire la parte finale della partita. LA PARTITA Inizia il match e nessuna delle due squadre riesce a trovare la rete nei primi minuti di gioco. Ci pensa Ottazzi a portare avanti i suoi, ma Giacomo Novara pareggia i conti a due minuti dalla fine del primo tempo . I torinesi non riescono a superare il portiere avversario e il primo quarto si chiude sull’1-1. Si rientra in acqua e il Marina di Carrara si porta in vantaggio con il gol di Bonicelli, ma la Torino ’81 acciuffa il pareggio con la superiorità numerica realizzata da Gattarossa. I gialloblù fanno il 3-2 ancora con Fabio Gattarossa , ma allo scadere del secondo quarto i ragazzi di Zaric pareggiano su rigore con Gilardo.

Al cambio vasca la Torino ’81 inizia a carburare: Giacomo Novara fa il +1, Lisica in superiorità numerica realizza il 5-3 e Gattarossa trova la tripletta personale che vale il 6-3. Il Marina di Carrara vuole rimanere in partita e accorcia le distanze ancora dai cinque metri con Gilardo, ma Vinko Lisica non ci sta e riporta i suoi sul +3. Inizia l’ultimo tempo di gioco e la Reale Mutua Torino ’81 Iren prende il largo con il poker di Gattarossa e la rete di Cassia che fa il 9-4. A un minuto dalla fine del match il Marina di Carrara riduce lo svantaggio con Ottazzi che realizza il gol del 9-5 finale.

LE ANALISI:

Simone Aversa al termine del match: «Non è stata una prestazione da Torino ’81, mi aspettavo più determinazione da parte dei ragazzi davanti il pubblico di casa. Dopo tre partite complicate, speravo che la squadra avesse voglia di far male sportivamente al nostro avversario; invece, siamo entrati in acqua senza grinta e abbiamo fatto una marea di errori sia davanti che dietro. Siamo riusciti ad aggiustare la partita e portare a casa tre punti, però dobbiamo fare un’attenta riflessione sugli obiettivi che si vogliono raggiungere questa stagione perché con questo atteggiamento non andiamo molto lontano».

Continua Marco Raviolo, vicepresidente della Reale Mutua Torino ’81 Iren: «Quest’oggi si salva solo il risultato, se giochiamo in questa maniera non possiamo pensare di ambire a qualcosa di più che non sia veleggiare in classifica tra il quarto e il quinto posto. Bisogna tirar fuori gli attributi, le partite da qui alla fine della regular season saranno difficili e bisogna cambiare atteggiamento!».

IL TABELLINO

REALE MUTUA TORINO ’81 IREN 9

C.N. MARINA DI CARRARA 5

Parziali (1-1; 2-2; 4-1; 2-1)

REALE MUTUA TORINO ’81 IREN: Aldi, Lisica 2, Noale, Abate, Maffè, Cigolini, Costa, Ermondi, Gattarossa 4, G. Novara 2, Colombo, Santosuosso, Cassia 1. All. Aversa.

C.N MARINA DI CARRARA: Cavo, Priolo, Zampini, Bertagna, Maltinti, Gilardo 2, Bonicelli 1, G. Botto, S. Botto, Campi, Giusti, Ottazzi 2, Merano. All. Zaric.

ARBITRI: Sponza – Chimenti

LE NOTE: Usciti per limite di falli Giusti (C) e Costa (T) nel terzo tempo. Superiorità numeriche Torino ’81 3 /13 + 1 rigore e Marina di Carrara 1/11 +2 rigori. Colombo (T) fallisce un tiro di rigore nel terzo tempo.