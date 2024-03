Non basta una buona Pinerolo, al Palaverde di Villorba vince Conegliano

Per le ragazze di coach Marchiaro una partita tutto sommato buona, giocata a viso aperto e senza paura ma non sufficiente a contrastate lo stra potere della formazione di casa. Reduce dalla battaglia in Champions League la formazione di Santarelli ha regalato ai suoi tifosi una vittoria piena nell’ultimo impegno casalingo di Regular Season. Cook è la Mvp del match, top scorer (15 punti) insieme alla compagna di reparto Plummer. Le pantere al servizio lavorano bene, la coppia Squarcini-Lubian piazza 5 dei nove ace di squadra. Le piemontesi si fermano a 4. La Prosecco Doc Imoco registra ottimi numeri anche in ricezione e a muro mentre dall’altra parte della rete la miglior realizzatrice è Nemeth con 9 punti. Per Bussoli e compagne, dopo un breve riposo, l’obiettivo si focalizza sull’ultima gara di Regular Season al Pala Bus Company con Trento.

LA PARTITA

1 SET | Avvio equilibrato con Conegliano che prova a mettere la testa avanti con Squarcini al servizio (6-4). Haak manda out ed è 7-7. Plummer riporta le sue in vantaggio, sfruttando bene le mani del muro (10-7). È ancora Squarcini al servizio a mettere in difficoltà la ricezione piemontese e far salire il punteggio 14-9. Lubian mura l’attacco da seconda linea di Nemeth (16-10) poi in fast mette a terra il pallone del 18-13. Pinerolo ci prova ma le padrone di casa difendono il vantaggio e con Haak conquistano il set point (24-17). La battuta di Mason non supera il nastro della rete ed è 1-0 Conegliano (25-19).

2 SET | Si riparte testa a testa con la Wash4Green che prova a sfruttare un primo tempo di Akrari per salire +1 (8-9). Ripresa palla con Plummer la Imoco Doc Prosecco mette le distanze (14-10). La parallela di Cook è in (15-12) ma dalla linea dei nove metri Nemeth accorcia le distanze (15-14). Cook piazza un punto diretto al servizio e riporta Conegliano avanti di 4 lunghezze (18-14). Lubian allunga ancora e Squarcini mura Akrari per il 23-17. È Cook a mettere a terra il pallone del 25-17.

3 SET | Conegliano parte bene Cook e Haak portano le compagne sul 4-1. Nemeth in attacco non trova il rettangolo rosa (8-5) e Marchiaro ferma il gioco. Lubian firma l’ace del 10-7 ma Sorokaite riporta palla nella propria metà campo e Cambi mura Haak per il -1 (8-7). Lubian in fast difende il vantaggio e Haak allunga ancora (13-9). Sorokaite dalla linea dei nove metri piazza l’ace del -1 e Storck (dentro per Nemeth) aggancia 14-14. La Wash4Green rimane incollata alle avversarie ma Conegliano spinge sull’acceleratore e con Plummer vola verso il finale di set (23-18). Haak ferma Mason per il match point e Cook mette a terra il pallone della vittoria (25-21).

SALA STAMPA

Michele Marchiaro (Wash4Green Pinerolo): «È stata una bella partita. Abbiamo onorata la sfida molto bene. I dettagli, in gare come questa fanno la differenza. Nel primo set con i video ceck a sfavore di pochi millimetri potevamo stare attaccati ma la qualità tecnica dall’altra parte è stata molto alta. Loro avevano voglia di finire in fretta. Noi vogliamo difendere la sesta posizione quindi pensiamo all’ultima gara di campionato con Trento. Per noi la stagione è stata un capolavoro, la squadra è stata un esempio di come sopperire alle difficoltà, resistere e la grossa difficoltà per noi chiaramente sono stati gli infortuni ma considerando dove siamo adesso è davvero un capolavoro».

Federica Squarcini (Prosecco Doc Imoco Conegliano): «Siamo contente. Veniamo da una settimana impegnativa per l’impegno in Coppa. Oggi era indispensabile vincere davanti al nostro pubblico perchè era l’ultima gara casalinga di Regular e ci tenevamo a far bella figura davanti al nostro pubblico».

Kelsey Robinson Cook (Prosecco Doc Imoco Conegliano):«Siamo soddisfatte di aver portato a casa un'altra vittoria in campionato, l'importante è stato non consumare troppe energie dopo la battaglia di due giorni fa in coppa e in previsione del ritorno in Turchia. Abbiamo confermato anche oggi il nostro buon momento, ma non possiamo fermarci ora, guardiamo avanti ai prossimi obiettivi, mercoledì abbiamo una sfida cruciale a Istanbul e il match di oggi ci dà fiducia e convinzione».

IL TABELLINO

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO 3

WASH4GREEN PINEROLO 0

Parziali (25/19, 25/18, 25/21)

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO: Plummer 15, Cook 15, Squarcini 7, Lubian 11, Haak 12, Wolosz 2, De Gennaro (L), Lanier 1, Gennari, Bugg, Bardaro. Non entrate: Piani, Fahr, De Kruijf. All. Santarelli.

WASH4GREEN PINEROLO: Sorokaite 7, Cambi 5, Polder 6, Nemeth 9, Mason 5, Akrari 4, Moro (L), Storck 5, Di Mario. Non entrate: Cosi, Bussoli, Camera. All. Marchiaro.

ARBITRI: Clemente Andrea, Zavater Marco.

NOTE | Spettatori: 5130. Durata set: 24’, 24’, 26’. Tot 74’. MVP: Kelsey Robinson Cook.