Cuneo combatte, ma è Prata di Pordenone ad aggiudicarsi il match

Trasferta difficile per la Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo che combatte al PalaCrisafulli contro i passerotti di Prata di Pordenone. Set tirati che si protraggono ai vantaggi nel primo e terzo set, ma sono i padroni di casa ad aggiudicarsi la vittoria per 3-0. Domenica 24 marzo alle ore 18.00 l’ultimo atto della Regular Season 23/24; al Palasport di Cuneo arriva Cantù e ai biancoblù servirà tutto il sostegno possibile.



Lo starting six di Cuneo: Sottile palleggio, Jensen opposto, Codarin e Volpato centro, Botto e Gottardo schiacciatori; Staforini (L).

Coach Boninfante schiera: Alberini palleggio, Lucconi opposto, Katalan e Scopelliti al centro, Terpin e Petras schiacciatori; De Angelis (L).