Eurogymnica Torino: rimonta stellare ad Ancona e le EGirls restano in A1

Quando ormai la situazione sembrava compromessa e la retrocessione in A2 quasi scontata, Eurogymnica fa il colpaccio che può valere un'intera stagione, sfodera una prestazione da manuale e mette al sicuro la salvezza scrivendo il proprio nome nell'elenco dei club che anche nel 2025 parteciperanno al campionato di Serie A1, per la decima volta.

Il terzo atto del Campionato Nazionale “Trofeo San Carlo Veggy Good”, è andato in scena al Pala Prometeo di Ancona, per l'organizzazione della Ginnastica Fabriano e ha visto scendere in pedana le migliori ginnaste del panorama nazionale e alcune delle più importanti straniere che, come da tradizione, hanno rinforzato le squadre, rendendo ancora più emozionante la sfida per il podio. Tra loro, tanto per citarne una, la campionessa del mondo, la tedesca Varfolomeev.

L'ultima tappa è stata come sempre adrenalinica e drammatica allo stesso tempo, andando a sciogliere il nodo retrocessioni e decretando le sei finaliste che si contenderanno lo scudetto il 7 aprile al pala Gianni Asti di Torino, nell'attesissimo evento organizzato proprio da Eurogymnica.

La classifica di giornata ha dato ragione ancora una volta alle padrone di casa della Ginnastica Fabriano, prima in tutte e tre le tappe. Ottava Eurogymnica con 114,950.

Bravissime le piemontesi, autrici di una prova maiuscola, proprio nel momento in cui farsi prendere dalla tensione per l'importanza della posta in gioco sarebbe stato più che possibile.

Certo, l'emozione è stata molta per il team messo in campo da Tiziana Colognese ed Elisa Vaccaro, sceso in pedana come quinta squadra sorteggiata, nel bel mezzo della bagarre. Bravissime le allenatrici a preparare la gara nelle ultime due settimane in maniera meticolosa, studiata e lavorando sull'autostima del magico quartetto.

Ma se l'epilogo di questa edizione è stato positivo, non si può certo dire che il campionato fosse iniziato sotto i migliori auspici. L'infortunio prolungato dell'azzurra Virginia Cuttini, aveva tolto una preziosa freccia all'arco di Eurogymnica e le due prove seguenti, un po' per qualche prestazione sottotono e un po' per una serie di coincidenze sfortunate, avevano finito per spingere le EGirls fin sul baratro della retrocessione.

Ci è voluta tutta la classe della squadra per venirne fuori, a partire dal cerchio esaltante di Laura Golfarelli (30,400) che si è ripetuta e superata dopo l'ottima prestazione di Forlì.

Capitano Aurora Bertoni ha poi sfiorato i 30 punti con la palla, 29,850 per la precisione, con il coinvolgente esercizio montato su "Il mio canto libero" di Lucio Battisti.

Per ultime, Colognese e Vaccaro hanno schierato le due rivelazioni dello scorso anno, Chiara Cortese alle clavette e Sara Parente al nastro. Le classi 2010 hanno retto bene, tanto che il punteggio della prima (26,650) è parso fin troppo contenuto, almeno a detta di molti presenti e di chi commentava sulla nuova piattaforma Sport Life.

L'ultimo punteggio di 28,050 ha premiato la sempre più energica Parente, che si è tolta anche lo sfizio di raggiungere il quinto punteggio di specialità.

Non è bastata però la brillante prestazione di tutte a regalare l'immediata certezza dell'obiettivo e si è dovuto aspettare e soffrire fino all'ultima squadra, prima di avere il quadro completo e liberarsi, dando sfogo alla grande gioia in campo accompagnata da quello dei tifosi dell'Onda Blu, anche questa volta al seguito delle proprie beniamine.

Chiusa felicemente la regular season, l'attenzione in casa Eurogymnica è tutta sul 7 aprile, a Torino dove prenderà il via la Final Six 2024, quinta edizione di cui quattro tenutesi nel capoluogo sabaudo, sempre con l'organizzazione di Eurogymnica.

Alla finale scudetto ci saranno ovviamente la Ginnastica Fabriano di Sofia Raffaeli, l’ASU di Udine, la Motto Viareggio con la fortissima tedesca Varfolomeev, campionessa del mondo in carica, la San Giorgio Desio, l’Armonia d’Abruzzo e la Forza e coraggio di Milano.

I biglietti e tutte le informazioni per godersi al meglio lo spettacolo delle Final Six di ginnastica ritmica sono disponibili sul sito di Eurogymnica e scrivendo a biglietteria.eurogymnica@gmail.com.