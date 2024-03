Igor Agil Volley: la serie B1 lotta ma cede a Moncalieri

Le Igorine lottano ma il bottino in palio va alla squadra avversaria. Nella 19esima giornata di campionato di B1 la Igor Agil Volley cede ad Ascot Moncalieri 0-3 (22-25; 21-25; 23-25). In campo Guatteo opposto e Martelli in regia, Moiran e Bianchi C al centro, Bianchi G e Talerico schiacciatrici, Badalamenti libero (durante la sfida in campo Del Freo e Marianelli.