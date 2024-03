Tecnoengineering Moncalieri: vittoria fondamentale contro Basket Roma

Nella 22esima giornata di Serie A2 Femminile, la Tecnoengineering Moncalieri firma una vittoria fondamentale contro Basket Roma . Le Lunette dimostrano determinazione e compattezza fin dalle battute iniziali, resistendo agli assalti delle capitoline e conquistando 2 punti importantissimi per la corsa ai playout. Terza vittoria per la Tecnoengineering che si porta a 6 punti, con 4 partite ancora da giocare, ed in piena corsa salvezza. Tutte le ragazze di coach Terzolo contribuiscono al successo finale. Cordola (16) fondamentale nei momenti di difficoltà, Cicic (15) segna punti decisivi e dispensa assist per tutta la gara, Mitreva (14) mortifera da 3 punti. Lucantoni (15), Fantini (10) e Benini (12) sugli scudi per le romane, ricuciono sempre gli strappi di Moncalieri e permettono alle capitoline di giocarsela fino alla fine.

LA CRONACA

Il primo periodo inizia con il piede sull'acceleratore per le gialloblù, che sorprendono le ospiti. Grazie ad un’ottima circolazione di palla e due triple siderali di Mitreva e Landi le moncalieresi costringono Basket Roma al timeout di metà tempo sul parziale di 9-2. Le romane escono dal minuto di sospensione rivitalizzate ed è Fantini a guidare l’attacco giallorosso, ma Cordola non ci sta ed il quarto si chiude sul 16-11.

Nel secondo parziale subito un jumper di Cicic ed un ottimo rimbalzo offensivo di Jakpa illudono le padrone di casa, che invece subiscono la vitalità di Lucantoni e Benini. Le giovani giallorosse infilano 2 triple e una penetrazione, con Lucantoni sugli scudi che dalla lunetta con l’1/2 pareggia i conti (22-22). Nel momento più difficile Cordola prende per mano le gialloblù e con 5 punti consecutivi, una tripla e due punti nel pitturato su assist di Salvini, ristabilisce le distanze a 2.50 dalla pausa. Roma prova un timido pressing, ma sono brave le Lunette con Cicic terminale offensivo, a chiudere il primo tempo sul 33-22 e con Basket Roma che dopo il pareggio si spegne e non segna più.

Terza frazione confusa, Roma si riavvicina con Aghilarre, Fantini e Benini. Moncalieri fatica a trovare la via del canestro, le gialloblù producono solo 4 punti in 5 minuti, ma sul 39-37, dopo la tripla di Lucantoni, è sempre Cordola a ristabilire le distanze. A 2 minuti dalla fine del periodo esce Landi per infortunio (caviglia), Lucantoni domina l’attacco romano, ma le padrone di casa, con la solita Cordola e Mitreva terminali offensivi e con Cicic che dispensa assist, chiudono il quarto sul 48-42.

Ultimo periodo in cui le ragazze di coach Bongiorno non mollano un centimetro, Benini e Manocchio provano l’aggancio, ma le triple di Mitreva e Cicic mantengono il gap (56-51). Negli ultimi 3 minuti tante palle perse da entrambe le squadre, Pasero prende per mano le gialloblù e con un fallo subito e due punti pesantissimi dall’angolo a 1.18 dalla fine tiene le ospiti a distanza (59-51). Ultimo minuto concitato con tecnico alla panchina di casa e palla persa in attacco, ma non c’è più tempo per le capitoline e Moncalieri può festeggiare (59-54). La corsa verso la salvezza continua per le Lunette, che hanno dimostrato di avere le carte in regola per affrontare qualsiasi sfida che il campionato possa riservare loro.

TABELLINO

Tecnoengineering Moncalieri 59

Basket Roma 54

Parziali (16-11, 33-22, 48-42)

Tecnoengineering Moncalieri: Cordola 16, Giordano, Pasero 2, Landi 3, Mitreva 14, Salvini 3, Ramasso, Nicola ne, Jakpa 6, Cicic 15. All. Terzolo. Ass. Lanzano, Sciannimanico.

Basket Roma: Leghissa 1, Perone, Lucantoni 15, Fantini 10, Benini 12, Preziosi 3, Aghilarre 7, Cenci 2, Lami ne, Manocchio 4. All. Bongiorno.