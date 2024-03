Eurogymnica Torino, ottavo posto e obiettivo salvezza in A1 raggiunto!

Ieri sera, sabato 16 marzo 2024, al Pala Prometeo Estra di Ancona è andata in scena la terza tappa del Campionato Nazionale di Serie A1 e A2 di Ginnastica Ritmica, Trofeo San Carlo Veggy Good . L’organizzazione del terzo appuntamento del Campionato, l’ultimo prima delle Final Six di Torino, è stata affidata alla Ginnastica Fabriano ed ha visto protagoniste anche le ragazze dell’ Eurogymnica Torino che hanno portato a casa la loro miglior prestazione stagionale, aggiudicandosi in questo modo la salvezza in Serie A1. L’evento di Ancona ha anche emesso i verdetti sulle retrocessioni e sulle squadre che, il prossimo 6-7 aprile, si sfideranno al Pala Gianni Asti per la conquista del Campionato in una manifestazione che si preannuncia spettacolare, in quanto saliranno in pedana le migliori ginnaste italiane e straniere , che potranno trovare nelle Final Six di Torino un banco di prova particolarmente competitivo in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024 .

Con 114.950, l’Eurogymnica Torino ha totalizzato il miglior punteggio in una delle tre tappe del Campionato Nazionale di Serie A1, dopo i 113.850 di Chieti e i 114.750 di Forlì. Nei due precedenti passaggi del Campionato, il sodalizio torinese si è piazzato per due volte in nona posizione, mentre in terra marchigiana è riuscito a centrare l’ottava piazza nella classifica della tappa. Questi tre risultati si traducono in un complessivo nono posto nella classifica generale per le biancoblù, che condannano così alla retrocessione la Estense Putinati Ferrara, la Aurora Fano e la Pontevecchio Bologna. Benché la permanenza in A1, dopo le prime due tappe, non fosse più così al sicuro, ogni ragazza salita in pedana ad Ancona per l’Eurogymnica Torino ha tirato fuori il meglio di sé e, così, la squadra è riuscita ad ottenere l’ennesima prestigiosa permanenza nella massima serie della ginnastica ritmica italiana.

Da oggi, l’obiettivo del club del presidente Luca Nurchi sarà quello di organizzare al meglio il grande evento del 6-7 aprile, le Final Six di Torino, dove saranno impegnati tantissimi volontari, genitori e supporter dell’Eurogymnica Torino per regalare uno spettacolo incredibile.

Ad Ancona, la Direttrice Tecnica Tiziana Colognese e l’allenatrice Elisa Vaccaro hanno schierato Laura Golfarelli al cerchio per l’inizio della routine torinese. La veterana si è aggiudicata il punteggio di 30.400, sfoderando una prova esaltante e ancora migliore rispetto alle due ottime uscite a Chieti e Forlì. A seguire, è arrivato il turno di Aurora Bertoni: la capitana delle biancoblù si è esibita sulle note di “Il mio canto libero” di Lucio Battisti e ha totalizzato il punteggio di 29.850 con il suo esercizio alla palla. Chiara Cortese, ultima campionessa nazionale per il Titolo Italiano individuale Gold tra le Junior 1, alle clavette ha contribuito alla gara delle torinesi con una buona prova da 26.650, mentre la sua coetanea Sara Parente, classe 2010, con la sua ottima prestazione al nastro da 28.050 ha raggiunto il quinto punteggio di specialità.

Ad aggiudicarsi la tappa di Ancona è stata, ancora una volta, la Ginnastica Fabriano di Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri, con il punteggio di 127.900. A completare il podio, l’Udinese la spunta per la seconda posizione e ha la meglio sulla Raffaello Motto Viareggio, che termina terza anche grazie alla prestazione sublime della tedesca Darja Varfolomeev, che al cerchio ho ottenuto l'altissimo punteggio di 35.450, il migliore dell’episodio marchigiano del Campionato. Le squadre che, nelle tre tappe di Campionato, si sono guadagnate l’accesso alle Final Six di Torino sono la Ginnastica Fabriano, l’Udinese, la Raffaello Motto Viareggio, la San Giorgio 79 Desio, l’Armonia d’Abruzzo Chieti e la Forza e Coraggio Milano. Questi sei club si sfideranno nelle incandescenti Final Six torinesi il prossimo 6-7 aprile.

Il Pala Gianni Asti (ex PalaRuffini) sarà ancora una volta il teatro del miglior spettacolo che la ginnastica ritmica italiana può offrire in questo momento. Oltre che, naturalmente, per la conquista dello scudetto, le formidabili atlete in gara daranno il meglio anche al fine di portare con sé il loro miglior biglietto da visita in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024.

L’ambizione è alle stelle e, di conseguenza, è lecito aspettarsi dalle Final Six di Torino uno spettacolo senza esclusione di colpi di scena. Il club del presidente Luca Nurchi è già al lavoro per organizzare al meglio l’evento che, nel mondo della ginnastica ritmica, si preannuncia come il più importante e spettacolare dell’anno.

Inoltre, la festa delle Final Six sarà maggiormente impreziosita dalle ospiti speciali - tanto attese quanto amate da tutto il mondo dei piccoli attrezzi - le Farfalle, guidate da Emanuela Maccarani. La Squadra Nazionale Italiana di ginnastica ritmica delizierà il pubblico torinese nella giornata di domenica con esercizi ed esibizioni che le accompagneranno nella loro Road to Paris 2024. A pochi mesi dai Giochi Olimpici francesi, le ginnaste azzurre porteranno sulla pedana torinese tutto il loro cuore e la loro grinta, pronte per uno degli ultimi test prima dell’appuntamento tanto sognato, dove la lotta per un’altra scintillante medaglia olimpica sarà più agguerrita che mai.

