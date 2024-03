La Società Ginnastica Concordia conquista la permanenza in Serie B Nazionale

Obiettivo raggiunto per la Società Ginnastica Concordia, che conquista la permanenza in Serie B Nazionale anche nel 2025. Nella terza ed ultima prova della Regular Season, che si è svolta al Palaprometeo di Ancona, sono arrivati i primi verdetti del Campionato 2024: le prime tre squadre classificate sono state promosse alla Serie A2 2025, la 4^, 5^ e 6^ sono confermate nella Serie B, per le seguenti ci saranno i Play Off o la retrocessione in Serie C.