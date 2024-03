Igor Agil Volley: l’U16 vince il titolo territoriale!

Le Igorine si sono imposte al mattino 3-0 su Valenza (25-18; 25-21; 25-9), al pomeriggio hanno conquistato un altro 3-0 (26-24; 25-18; 25-22) contro Ovada in finalissima, dopo un bel confronto: in tutti e tre i set le avversarie erano in vantaggio e le Igorine sono state brave a essere pazienti, recuperare e mettere la freccia. Nella finale 3/4 posto ha vinto Valenza contro Alessandria 3-2. Ora sarà fase regionale.