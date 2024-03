Biella Rugby vince contro Monferrato

Favoriti sulla carta, i biellesi si sono resi protagonisti di una partenza a sorpresa che ha destabilizzato mentalmente i padroni di casa: kick off con ricezione errata dei rossoneri, l’ovale arriva tra le mani di Marcos Righi che segna in scioltezza. Gilligan, tornato alle trasformazioni, conclude nel migliore dei modi. Sette punti dopo circa venticinque secondi di gioco. Monferrato raggiunge i ventidue biellesi intorno all’8’, il tempo di subire un fallo e calciare tra i pali. Più tre per loro. Gli unici punti realizzati nella giornata di oggi. 12’ Monferrato lancia una touche difensiva, Biella ruba e costruisce. Dall’altra parte del campo Franco Righi serve Ramaboea che segna. Gilligan trasforma. 20’ fallo di Monferrato in difesa, mischia davanti ai pali introdotta e vinta da Biella. Gilligan apre all’ala e Ramaboea realizza la doppietta. Trasformazione non riuscita. Al 25’ arriva la meta del bonus segnata da Vaccaro. Azione partita da touche lanciata e vinta da Biella che, dopo il recupero costruisce gioco fino a servire l’ala. Gilligan centra i pali per il 3-26 e si prepara alla sua prima realizzazione che arriva solo due minuti più tardi: riceve sui ventidue, buca la difesa avversaria lungo tutto il campo e schiaccia sotto ai pali prima di trasformare il 3-33. L’ultima meta del primo tempo, la sesta, arriva al 33’ su intercetto di Vaccaro che dalla metà del campo arriva solitario fino alla meta rincorso solo dall’arbitro costretto a verificare la realizzazione. Gilligan trasforma il parziale di 3-40.

Ancora una volta al primo minuto di gioco, rimessa laterale di Monferrato sulla metà campo. Biella recupera con Marcos Righi che serve Perez autore della settima realizzazione biellese, non trasformata.

All’11’ Gilligan segna la sua seconda personale, ma non trasforma. Al 17’ è il turno di Panaro: touche ai cinque per Biella, palla vinta, lungo multifase sulla linea, ma Monferrato respinge tutte le bordate. Biella sbaglia un passaggio, ma aveva un vantaggio e mantiene il possesso. Gioca e la seconda linea conclude nel modo sperato.

L’ultimo assalto concreto si registra al 28’. Touche ai cinque per Biella, ma qualcosa non funziona. Mischia difensiva per Monferrato sui cinque metri. Biella domina e Della Ratta decide di giocare dalla chiusa segnando alla bandierina. Trasformazione difficilissima per Gilligan che non sbaglia.

Alberto Benettin, head coach Biella Rugby: «Abbiamo giocato bene da subito e siamo riusciti a portare a casa la partita abbastanza facilmente. Avevo chiesto ai ragazzi tanta voglia di giocare e di muovere la palla e dalla prima azione, con la meta al primo minuto, si è subito visto l’atteggiamento giusto. Abbiamo creato tanto e ottenuto buoni risultati concretizzando tante azioni. Potevano essere di più, ma non sempre siamo stati precisi e attenti in fase offensiva. Finalmente siamo riusciti a giocare sotto un bel sole e su un terreno solido che ci ha permesso di imbastire un bel gioco veloce. L’obiettivo della giornata in difesa era quello di non prendere nemmeno una meta. Così è stato e ne sono contento, ma apprezzo molto anche la disciplina mantenuta dai ragazzi per tutta la durata dell’incontro. Ottimo lavoro di tutti gli avanti che hanno dominato la mischia avversaria. Dobbiamo continuare su questa strada, soprattutto in previsione della prossima gara contro Asr Milano domenica prossima».

Asti, “Cittadella del Rugby” – domenica 17 marzo 2024 ore 14.30

Campionato di Serie A, XVII Giornata

Rugby Monferrato-Biella Rugby 3-62 (3-40)

Marcatori: p.t. 1’ m. M. Righi tr. Gilligan (0-3); 9’ c.p. Muzzi (3-7); 12’ m. Ramaboea tr. Gilligan (3-14); 20’ m. Ramaboea n.t. (3-19); 25’ m. Vaccaro tr. Gilligan (3-26); 27’ m. Gilligan tr. Gilligan (3-33); 33’ m. Vaccaro tr. Gilligan (3-40). s.t.: 1’ m. Perez n.t. (3-45); 11’ m. Gilligan n.t. (3-50); 17’ m. Panaro n.t. (3-55); 28’ m. Della Ratta tr. Gilligan (3-62).

Rugby Monferrato: Carnino (41’ Parrino); Giorgis, De Klerk, En Naour (50’ Fr. Quiroga), Dapavo; Muzzi (41’ Fe. Quiroga), Truffa; Bertocco, Di Prima, Armanino (41’ Cotaj) (58’ Vicari); Beccaris, Bettiol (cap.) (41’ Miotto); Onulescu (42’ Migliardi), Ferrario, De Sarro (60’ Martey).

All. Thomsen

Biella Rugby: Ghelli (59’ Nastaro); Vaccaro (49’ Negro), Foglio Bonda (cap.), Grosso, Ramaboea; Gilligan, Della Ratta (67’ Loro); J.B. Ledesma, M. Righi (44’ Mondin), Perez Caffe (59’ Vezzoli); F. Righi (65’ G. Loretti), Panaro; L. Loretti (44’ De Lise), Lipera, J.M. Ledesma (49’ Vecchia).

All. Benettin

Arb. Davor Vidackovic (Milano)

Calciatori: Gilligan (Biella Rugby) 6/10; Muzzi (Rugby Monferrato) 1/1

Note: Giornata soleggiata, clima mite, campo in erba in buone condizioni

Punti conquistati in classifica: Rugby Monferrato 0, Biella Rugby 5

Player of the Match: Santiago Gilligan (Biella Rugby)

Campionato Maschile Serie A – Girone 1 – Giornata 17: Noceto – Cus Milano 25-24; Asd Rugby Milano – Rugby Parma 33-17; Monferrato – Biella Rugby 3-62; Amatori Alghero – Amatori & Union Milano 32-31; VII Rugby Torino - Calvisano 13-9; Cus Torino – Parabiago 24-23.

Classifica. Cus Torino Rugby punti 73; Biella Rugby 66; Asd Rugby Milano e Parabiago 62; VII Rugby Torino 55; Calvisano 48; Noceto 44; Cus Milano 36; Rugby Parma 28; Monferrato Rugby 18; Amatori Alghero 10; Amatori & Union Milano 8.