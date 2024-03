FISI-AOC SCI DI FONDO: i risultati delle gare di Dobbiaco, S.Caterina e Pragelato

SCI DI FONDO - FESA CUP JUNIOR: DAVIDE GHIO E BEATRICE LAURENT SECONDI NELLA STAFFETTA MISTA DI DOBBIACO Un finale di stagione spettacolare per gli azzurri impegnati nell'ultima gara della FESA Cup Junior di Dobbiaco: è doppietta dai colori italiani con la vittoria di Italia II (Marit Folie, Davide Negroni, Virignia Cena e Teo Galli) su Italia I (Iris De Martin Pinter, Davide Ghio, Beatrice Laurent, Aksel Artusi). Una bellissima festa azzurra all'arrivo per gli otto atleti che tutti insieme, hanno tifano ed aspettato i rispettivi compagni di staffetta per festeggiare la vittoria certamente, per poi stringersi in un unico grande abbraccio, segno anche del bel clima che si è formato nel gruppo. Parte subito forte Italia I con Iris De Martin Pinter che si mette al comando e passa il testimone a Davide Ghio in testa. Gli azzurri sono davanti a Francia II e Francia I. Il gruppo di testa rimane compatto nella seconda frazione ed solo nel terzo cambio che le cose iniziano a combiare: Francia I, Germania I, Italia II e Italia I sono raggruppati in meno di 4''. Decisiva la frazione finale: all'intermedio Italia I con Aksel Artusi e Italia II con Teo Galli se la stanno giocando tutta per conquistare la vittoria ed è proprio Galli che sul rettileneo finale allunga il passo per tagliare il traguardo per primo. Sul terzo gradino del podio sale la Francia I di Margot Tirloy, Romain Vaxelaire, Leonie Perry e Charly Deuffic. Germania I (Anne Buchmann, Tom Emilio Wagner, Charlotte Boehm, Jokab Elias Moch) e Svizzera I (Ramona Buchmann, Niclas Steiger, Nadia Steiger e Isai Naeff) chiudono rispettivamente al 4° e 5° posto.

SCI DI FONDO - NELLE STAFFETTE DEI CAMPIONATI ITALIANI U16 DI SANTA CATERINA, IL COMITATO AOC E' ARGENTO E BRONZO AL FEMMINILE

Santa Caterina Valfurva terra di conquista trentina. Si è chiusa sotto il segno del Comitato Trentino medaglia d’oro sia nella staffetta femminile che in quella maschile, la tre giorni di Campionato Italiano Under 16.

Dopo le gare Sprint in tecnica libera della giornata di venerdì, e l’Individuale di sabato, oggi la Pista Valtellina di Santa Caterina ha proposto agli oltre 200 atleti presenti, un set up di gara eccezionale.

Pista tirata a lucido stagliata dai raggi del sole con temperature mattutine al di sotto dello zero a garantire un campo di gara eccellente. Ad orchestrare il campionato italiano, la rodata macchina dello Sci Club Alta Valtellina della presidente Cristina Andreola che non ha di certo bisogno di presentazioni visto la sua storicità anche in ambito organizzativo. Sotto l’occhio vigile del direttore di gara Federico Compagnoni, alle 9 il via della gara femminile con le Alpi Occidentali B di Lucia Delfino ed il Trentino A di Clara Facchini a cambiare in testa con un vantaggio di 10” sull’AOC A di Viola Camperi.

Al termine dei due giri delle seconde frazioniste l’affare medaglia si giocava a tre squadre con i due team delle Alpi Occidentali A e B di Luna Forneris e Giulia Ronchail e guardarsi le code della trentina Maja Delugan staccata di un non nulla. Attesa dunque l’ultima e decisiva frazione dove Alice Leoni ha schiacciato sull’acceleratore portando le sue compagne sul gradino più alto del podio e cogliendo così un super titolo italiano di staffetta.

Inno di Mameli dunque per il Team Trentino A di Clara Facchini, Maja Delugan e Alice Leoni al suo secondo titolo italiano dopo l’oro nell’Individuale. Argento per le Alpi Occidentali A di Viola Camperi, Luna Forneris già d’oro nella Sprint e bronzo nell’Individuale con la biathleta Magalì Miraglio Mellano -bronzo nella Sprint- a chiudere a 15” dalla Leoni. Medaglia di bronzo al collo delle Alpi Occidentali B di Lucia Delfino -argento nella Sprint-, Giulia Ronchail e Iris Cavallera a chiudere con una gap di 30” dalla vincitrice. In quarta piazza le Alpi Centrali A di Camilla Andreola, Lucia Broggini e Rachele Dei Cas con la quinta piazza per il Friuli Venezia Giulia A di Greta Colleselli, Julia Urgesi e Veronica Buzzi.

Alle 10.15 spazio alle 39 staffette della gara maschile. Al termine della prima frazione Thomas Maestri -oro nella Individuale- cambiava in testa con un vantaggio di 3” su Michel Zanaboni e Simon Gazzoni rispettivamente Alpi centrali B e E. Al termine dei successivi 5 km Il Trentino A di Diego Cicolini cambiava di nuovo in testa con 3” di vantaggio su Gianluca Pasini (Alpi Centali B) tallonato da Dario Clementi Alpi Centrali A. L’ultima frazione è stata letteralmente da cardio palmo con le Alpi Centrali A di Matteo Zanoli doppio bronzo nelle due gare singole, ad imprimere un bel forcing guadagnando una decina di metri sulla prima salitona.

Sforzo però pagato col proseguo della frazione con il recupero di chi ha saputo gestire lo strappo, ovvero Emanuele Ferrari che a braccia alzate portava il Trentino A dei compagni Thomas Maestri e Diego Ciccolini alla medaglia d’oro. Alle sue spalle con una gap di 18”5 tagliava il traguardo Matteo Zanoli delle Alpi centrali A d’argento con Stefano Negroni (argento nella Individuale) e Dario Clementi con lui in seconda piazza. Alpi Centrali B sul podio e tutta di bronzo con Michel Zanaboni, Gianluca Pasini figlio del tecnico azzurro ed ex campione del mondo Renato Pasini, e Geremia Praolini a 26”7. Le Alpi Occidentali di Nicola Giordano, Lorenzo Canavese e Giacomo Barale (oro nella Sprint e autore di una gran rimonta finale) quarti a 54”7 con l’Asiva di Yannick Farinet, Aron Benetti e Orlando Carraro in quinta piazza a 1’02”.

SCI DI FONDO - TUTTI I RISULTATI DELLE MASS START DEL CAMPIONATO REGIONALE DI PRAGELATO

Sulle piste olimpiche di Pragelato si si sono svolte le mass start valide per il campionato regionale. La manifestazione, organizzata dallo sci Nordico Pragelato, ha visto la partecipzione di oltre 130 atleti.

Nella categoria Giovani/Senior/Master maschile, il più veloce a percorrere i 10Km in tecnica classica è stato l'atleta dello sci club Alpi Marittime, Edoardo Forneris che ha chiuso in 24'01.5 con un vantaggio di 53''3 da Christian Lorenzi (Sottozero Nordic Team). A chiudere il podio, il classe 1992 dello sci club Valle Varaita, Luca Giachino, con u il tempo finale di 31'19.1. Armandino Faggio (Valle Pesio) e Luca Vincenzo Faesi (Valle Pesio) hannno chiuso la top5 assoluta. Al femminile, Irene Negrin (Prali) ha conquistato la vittoria: l'atleta classe 2004 ha chiuso in 24'26.8 vincendo su Giovanna Basso (Valle Pesio) e Silvia Maria Cina (Valle Pesio).

Jonathan Giordano ha trionfano nella categoria ragazzi U14 maschile: l'atleta dello sci club Alpi Marittime ha percorso i 5km a skating in 13'38.8 con un vantaggio di 5''1 su Luca Fulcheri (Valle Ellero) e 6''0 su Liam Lisciandrello (Valle Pesio). Andrea Quaranta (Alpi Marittime) e Joei Lisciandrello (Valle Pesio) hanno chiuso rispettivamente al 4° e 5° posto. 3,750Km per le ragazze dove la vittoria è andata a Cloe Giordano che ha guidato il poker delle Alpi Marittime: la cuneese ha vinto sulle compagne di squadre, Giada Grosso (2ª), Elena Carletto (3ª) e Beatrice Lai (4ª). Stella Macario (Valle Pesio) ha terminato la sua gara in 5ª posizione.

Tripletta delle Alpi Marittime nella categoria Cuccioli U12 maaschile: Nicolò Rosso ha trovato la vittoria su Gioele Pellegrino e Davide Marchisio. Carlo Simon (Valle Stura) è giunto 4° mentre Manuele Buttari (Alpi Marittime) si è posizionato in 5ª posizione. Al femminile, Lucia Macario (Alpi Marittime) ha chiuso in 9'39.3 vincendo su Sofia Giraudo (Busca) e Anna Falco (Valle Maira). Cecilia Parola (Valle Stura) e Gloria Gosmaro (Busca) chiudonno al top5 di categoria.

Duello sul finale nell categoria baby U10 maschile: a contendersi la vittoria sono stati i due rappresentati dello sci club Alpi Marittime Simone Carletto e Nicolò Lai, dove è stato proprio quest'ultimo a vincere sul compagno di squadra per soli 2''9. Terza piazza per Nicolò Macario (Valle Pesio). Kristian Buttari e Camillo Macario, entrambi dello sci club Alpi Marittime, hanno chiuso rispettivamente al 4° e 5° posto. Al femmimile, Maddalena Palumbo (Valle Maira) ha vinto su Sofia Felici (Busca) con un vantaggio di 6''1; Heidi Mauro (Alpi Marittime) è salita sul terzo gradino del podio. Si è ferma al 4° posto Giulia Allione (Valle Maira), emntre Margherita Basso (Alpi Marittime) ha chiuso al 5° posto.

Nella categoria SuperBaby U8 maschile, Gabriele Dutto (Busca) è salito sul gradino più alto del podio vince su Daniele Ghio (Valle Maira) e Matteo Baudino (Valle Pesio). Simone Bruno (Nordico Pragelato) e Andrea Bovero (Alpi Marittime) hanno chiuso rispettivamente al 4° e 5° posto.

Anna Carosso (Busca) al femminile è stata la più veloce a percorrere i 1,5Km: la classe 2016 ha trovato la vittoria davanti a Giada Bouvet (Nordico Pragelato) e Maria Basso (Alpi Marittime). Al 4° e 5° posto hanno concluso Cecilia Pellegrino (Valle Pesio) e Chiara Ronchail (Nordico Pragelato).

Per quanto riguarda la classifica delle società, con 11.765 vince lo sci club Alpi Marittime seguito dal Valle Pesio (4.633 punti) e dallo Sci Nordico Pragelato (3.244 punti).