Overall Cycling Team: Il primo acuto 2024 arriva da Daniel Gianello

Nella prima trasferta fuori confini, il poliedrico corridore pinerolese ha chiuso la kermesse G.P. di Monaco in seconda piazza dopo una volata a ranghi ristretti. Gara che si e' svolta sulle strade di Montecarlo.

Da segnalare la buona prova di tutto il Team, diretto in questa occasione da Lorenzo Piolatto e Antonio Capuzzo, che conta anche il settimo posto del bravo Andrea Tibald.

Una doppia top ten come iniezione di fiducia per il futuro della stagione che a breve prevede sabato prossimo il Circuito della Possenta nel mantovano e martedi 26 marzo la classica toscana Fiera di Mercatale.