FISI-AOC: i risultati delle gare di Saalbach, Hafjell, Artesina e Sestriere

A SAALBACH NELLE FINALI DI COPPA DEL MONDO IN GIGANTE VINCE A SORPRESA A LOIC MEILLARD. GIOVANNI BORSOTTI 18° CON IL MIGLIOR TEMPO NELLA SECONDA MANCHE. IN SLALOM SI CONFERMA MIKAELA SHIFFRIN L’ultimo Gigante della stagione di Coppa del Mondo maschile è svizzero e questa non sarebbe una notizia. Il fatto è che nella gara insolitamente lunga delle finali di Saalbach non ha vinto Marco Odermatt, nonostante fosse in testa dopo la prima manche, perché nella seconda è deragliato, fermando la sua striscia positiva a nove successi di fila nella stagione tra le porte larghe. Lo ha sostituito degnamente il connazionale rossocrociato Loic Meillard, ventottenne dello Ski Club Heremencia, che ha vinto con il tempo totale di 2’,36”,27/100, con 71/100 di vantaggio sull’andorrano Joan Verdu dell’Esquí Club Pas de la Casa Grau Roig, al secondo podio della carriera. Terzo posto a 79/100 per l’altro svizzero, Thomas Tumler dello Ski Club Samnaun. Migliore degli azzurri e unico in zona punti (nelle finali di Coppa del Mondo prendono punti solo i primi 15) il finanziere trentino Luca De Aliprandini, quattordicesimo ad 1”,71/100.

Diciottesimo invece il carabiniere bardonecchiese Giovanni Borsotti che ha comunque realizzato il miglior tempo nella seconda manche, rimediando alla prestazione opaca della prima run. «Ero staccato di 1 secondo da quelli più vicini a me e sapevo che la gara era compromessa. - ha dichiarato Giovanni a fine gara - Mi sono detto di provare a cambiare qualcosa e sono riuscito a fare una buona seconda. Ma nel complesso, per il rendimento stagionale, non posso essere completamente soddisfatto». Il terzo degli azzurri è il finanziere gardenese Alex Vinatzer, diciannovesimo.

Sulle piste che ospiteranno i Mondiali 2025 era in programma anche lo Slalom femminile e alla sua ultima gara stagione Mikaela Shiffrin ha voluto lasciare ancora il segno, centrando la novantasettesima vittoria in carriera, tra l’altro sotto la pioggia, con il tempo finale di 1’,53”,22/100. Unica italiana in gara la poliziotta trentina Martina Peterlini, nona ad 1”,16/100, con una grande rimonta nella seconda manche. Al sedicesimo posto la cesanese Lara Colturi del Golden Team Ceccarelli, che corre per l’Albania.

Le classifiche del Gigante maschile e dello Slalom femminile delle finali di Saalbach

Gigante Maschile

Slalom Femminile



COPPA EUROPA: LUCREZIA LORENZI 7ª ED EMILIA MONDINELLI 10ª NELL'ULTIMO SLALOM DI HAFJELL. EMILIA 3ª NELLA CLASSIFICA FINALE DI SPECIALITÀ

Sabato 16 marzo primo atto delle finali di Coppa Europa con lo Slalom femminile sulle piste olimpiche norvegesi di Hafjell. Ha vinto la ventottenne svizzera Elena Stoffel dello Ski Club Ginals-Unterbaech, con il tempo totale di 1’,37”,62/100 e con distacchi rispettivamente di 43/100 e di 61/100 sulle norvegesi Bianca Bakke Westhoff dell'Idrettslag Heming e Kristin Lysdahl dell’Asker Skiklubb. Migliore delle azzurre la sestrierina Lucrezia Lorenzi del Centro Sportivo Esercito, staccata di 1”,19/100, appena davanti alla tarvisiana Lara Della Mea, anche lei del Centro Sportivo Esercito. La finanziera valsesiana Emilia Mondinelli, leggermente debilitata da un’influenza, ha chiuso al decimo posto ad 1”,37/100.

A seguire nelle prime trenta, sedicesima la poliziotta trentina Beatrice Sola, diciannovesima l’altoatesina Vera Tschurtschenthaler del Centro Sportivo Esercito, ventiquattresima la poliziotta cortinese Ambra Pomarè. Con il secondo posto nell’ultimo Slalom del circuito continentale Bianca Bakke Westhoff ha vinto la classifica di specialità con 456 punti, davanti alla svizzera Nicole Good con 444 e ad Emilia Mondinelli, che ha chiuso a quota 415, assicurandosi il posto fisso in Slalom nella Coppa del Mondo 2024-2025.

La classifica dello Slalom della Coppa Europa femminile disputato ad Hafjell

Slalom Femminile

TROFEO PINOCCHIO: NELLE SELEZIONI REGIONALI AD ARTESINA IN GIGANTE VINCONO I BABY JOND, LOVERA, MAZZOTTI E GIROLA

Sabato 16 marzo ad Artesina il secondo atto della selezioni regionali del Trofeo Pinocchio sugli Sci 2024 è stato dedicato ai Baby, impegnati in Gigante sulla pista Gaviot. Tra i Baby 2 Under 10 del 2014 successo di Andrea Leon Jond dello Sci Club Bardonecchia in 50”,45/100, con 83/100 di vantaggio su Cristian Paglini dello Skiteam Valsesia e 1”,72/100 su Giacomo Callegari dell’Equipe Limone. Al quarto posto Carlo Cravero dello Sci Club Borgata Sestriere, al quinto Pietro Gugliermina del Sauze d’Oulx. Vittoria Lovera del Mondolè Ski Team ha vinto la gara femminile in 50”,78/100, staccando rispettivamente di 79/100 e di 1”,46/100 Giulia Manzon Sofer dello Ski Team Sauze 2012 e Maria Victoria Modrean dell’Equipe Beaulard. Completano la top five Anais Bertone del Mondolè Ski Team e Margherita Comoglio dello Sci Club Sauze d’Oulx.

Doppietta dello Sci Club Lancia tra le Baby 1 Under 9 del 2015: prima Bianca Girola in 56”,67/100 e seconda Sveva Croce a 26/100. Terza a 97/100 Camilla Maffiodo dello Sci Club Sauze d’Oulx, quarta e quinta Emma Fuselli e Valentina Carmellino dello Ski Team Valsesia. Nella gara maschile primo Edoardo Mattia Mazzotti dello Ski Team Valsesia in 53”,06/100, con un vantaggio di 1” su Tommaso Pinto dell’asd Les Arnauds e di 1”,40/100 su Alexandre Pierre Bernard Gest dello Sci Club Limone.

Completano la top five Tommaso Aragona dello Sci Club Sauze d’Oulx e Antonio La Magna Zimmermann del Mondolè Ski Team.



TROFEO KELEMATA PL3 A SESTRIERE: NELLA PRIMA GIORNATA DELLE GARE VALIDE PER I TITOLI PROVINCIALI TORINESI IN PISTA GIOVANI E CHILDREN

Sabato 16 marzo sulle piste Kandahar Giovanni Alberto Agnelli e Standard di Sestriere si è disputata la prima giornata delle gare del Trofeo Kelemata PL3, che assegnano i titoli provinciali torinesi, per iniziativa del Centro Sci Torino. Tra le Giovani sulla Standard affermazione dell’Aspirante Francesca Migliardi dello Sci Club Valchisone con il tempo di 45”,71/100 e con distacchi rispettivamente di 1”,03/100 e di 1”,47/100 su due atlete dello Sci Club Sportinia, Alice De Marco e Camilla Laverdino. Completano la top five Maddalena Demaria del Valchisone e Cecilia Ramassotto del Sansicario Cesana.

Nicola Migliardi dello Sci Club Valchisone ha vinto la competizione maschile con il tempo di 42”,80/00, staccando di 5/100 il compagno di squadra Filippo Barberis e di 97/100 Franco Giona dell’Equipe Pragelato. Al quarto e al quinto posto Enrico Ribetto e Andrea Fontana dello Sci Club Valchisone. Prime delle Allieve ex aequo Vittoria Bottacini del Racing Team Vialattea e Caterina Bosco dello Sci Club Sauze d’Oulx, con il tempo di 44”,95/100 e con un vantaggio di 23/100 su Beatrice Sofia Badino dell’Equipe Pragelato.

Completano la top five Mimosa Garrino dello Sci Club Sestriere e Amelie Clataud del Sauze d’Oulx. Il migliore degli Allievi è stato Diego Remussi dello Sci Club Sauze d’Oulx, con il tempo di 43”,15/100 e con distacchi rispettivamente di 9/100 e di 63/100 sul compagno di squadra Andrea Conte e su Thomas Madoglio del Sansicario Cesana. Al quarto posto Andrea Tintinelli e al quinto Alessandro Ormezzano, entrambi del Sauze d’Oulx.

Sulla pista olimpica Kandahar Giovanni Alberto Agnelli la più veloce delle Ragazze è stata Anna Reita dello Sci Club Sestriere, con il tempo di 48”,78/100, con distacchi rispettivamente di 1”,31/100 e di 1”,66/100 su Margherita Tessera Chiesa dello Ski Team Cesana e su Giulia Balbiano di Colcavagno dello Sci Club Valchisone. Al quarto posto Giorgia Agliano dell’asd Les Arnaud e al quinto Caterina Savio dello Sci Club Valchisone. Nella gara maschile primo in 48”,31/100 Alberto Balbo dell’Equipe Pragelato, secondo a 39/100 Aimone Libero Bussei Canone dello Sci Club Sestriere, terzo a 50/100 Filippo Braida-Bruno del Sauze d’Oulx, quarto Christian Nicolas Modrean dell’Equipe Beaulard, quinto Matteo Guaschino del Golden Team Ceccarelli.