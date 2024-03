Collegno Basket vende cara la pelle contro L’Olimpia Legnaia

LA CRONACA

Starting five per coach Comazzi con Tarditi, Milone, Borgialli, Tiagande e Mortarino. Risponde coach Zanardo con Nikoci, Catalano, Scampone, Merlo e Bruno Ceriglio.

Parte subito forte Collegno nei primi 5 minuti del primo periodo grazie alla tripla iniziale di capitan Tarditi e alla solita energia di Tiagande nel pitturato, portandosi sul 9-3 e costringendo Legnaia al timeout. I toscani rientrano in campo rinvigoriti e recuperano il gap con Del Secco e Cherubini. De Bartolomeo si iscrive a referto con la tripla in contropiede e Giannozzi per gli ospiti chiude la frazione sul 16-13.

Nel secondo quarto Legnaia prende il comando delle gara conquistando il massimo vantaggio e portandosi sul 19-27. Collegno stringe le maglie e, con un paio di rubate di De Bartolomeo in difesa, riesce a procurarsi il vantaggio in fase offensiva. Il play biancorosso sale in cattedra creando scompiglio nella difesa avversaria, segnando in penetrazione e servendo a Mortarino l’assist per la tripla del pareggio (27-27).

Olimpia ferma il gioco e come nel primo periodo esce dal timeout con le idee chiare. Bruno Ceriglio, Cherubini e Pieri dalla lunetta piazzano il parziale che manda le squadre al riposo lungo con il punteggio di 30-35.

Nella terza frazione i Lions alzano subito il ritmo e in un amen è subito pareggio con Tarditi a rimbalzo e la tripla di Mortarino. I toscani rispondono dalla lunetta con Nikoci e con una tripla allo scadere dei 24 secondi di Scampone, portandosi sul 35-39.

Borgialli si iscrive a referto ma Legnaia, dall’altra parte, con la solita aggressività recupera palla in difesa e Nikoci servito in contropiede schiaccia con prepotenza. Merlo realizza un’altra tripla siderale allo scadere dei 24 che vale il +7 ospite sul punteggio di 37-44. Tiagande riaccende le speranze di Collegno e torna a dominare sotto le plance. Il quarto si chiude 43-46 per i gialloblù.

Il quarto periodo vive di un sostanziale equilibrio, Legnaia cerca di scappare ma i Lions con Tiagande e Tarditi rimangono incollati ai toscani. È Fracasso con due triple consecutive a metà periodo a fissare il punteggio sul 57-57. Collegno ha la possibilità di tornare in vantaggio, ma la rubata di De Bartolomeo che lancia in contropiede Tiagande non va a buon fine. Per gli ospiti Cherubini fa 2/2 dalla lunetta e Tiagande lo imita dall’altra parte del campo. Una tripla di Scampone ed un jumper dalla media di Cherubini sembrano chiudere il match a 3 minuti dalla fine con il tabellone che mostra il 59-64 ospite. Coach Comazzi, costretto al timeout, striglia i suoi ed al rientro Tarditi in penetrazione accorcia le distanze.

La gara si decide sul rimbalzo difensivo di Tiagande, con la palla che viene consegnata a De Bartolomeo. Il play collegnese lancia il contropiede, ma Merlo intercetta il passaggio vanificando l’opportunità dei padroni di casa. Cherubini sbaglia la tripla della staffa concedendo un’ultima possibilità ai Lions. Il tentativo dai 6,75 di De Bartolomeo ha esito negativo e Olimpia Legnaia può così festeggiare una preziosa vittoria in trasferta.

Prossimo appuntamento per i Lions domenica 24 marzo alle ore 18 in trasferta contro Pallacanestro Sestri presso il Palazzetto Lago Figoi di Genova.

Collegno Basket 61

Olimpia Legnaia 64

Parziali (16-13, 30-35, 43-46)

Collegno Basket: Tio Tiagande 23, Tarditi 14, Fracasso 7, Mortarino 6, De Bartolomeo 5, Borgialli 4, Milone 2, Framarin, Diakhate ne, Elkazevic ne, Lunardi ne, Porcella ne. All. Comazzi. Ass. Roselli, Agnelli.

Olimpia Legnaia: Del Secco 15, Cherubini 14, Bruno Ceriglio 12, Scampone 8, Merlo 4, Nikoci 3, Pieri 2, Prunotto 2, Giannozzi 2, Catalano 2, Sakellario ne, D’Amico ne. All. Zanardo. Ass. Armellini, Nudo.