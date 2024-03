FISI-AOC SCI DI FONDO/BIATHLON: i risultati delle gare di S.Caterina, Pokljuka e Dobbiaco

SCI DI FONDO - GIACOMO BARALE E LUNA FORNERIS SONO CAMPIONI ITALIANI U16 NELLA SPRINT A SKATING DI SANTA CATERINA; LORENZO CANAVESE E LUCIA DELFINO ARGENTO, MAGALI' MIRAGLIO MELLANO BRONZO E' doppietta piemontese sulle nevi di Santa Caterina, dove è iniziata la tre giorni dei campionati italiani U16. Giacomo Barale e Luna Forneris hanno dominato la sprint a skating: protagonisti sin dalle qualificazioni, i due atleti dello sci club Alpi Marittime non hanno avuto rivali. Sulla pista La Fonte di Santa Caterina Valfurva circa 220 atleti si sono sfidati in questa prima giornata, iniziata con le qualificazioni per poi passare alle batterie. Al maschile, Barale, che sta dimostrando un ottimo stato di forma, si è lasciato alle spalle il compagno di squadra Lorenzo Canavese (Alpi Marittime); la medaglia di bronzo è andata all'atleta di casa Matteo Zanoli. Ai piedi del podio si è fermato Michel Zanoboni (Alta Valtellina) seguito da Gabriel Selle (Alpina Carano). Si fermano ai quarti di finale, Nicola Giordano (Alpi Marittime) e Mario Einaudi (Valle Stura) che chiudono rispettivamente al 16° e 19° posto. Non superanon le qualificazionni Jacopo Piasco (Alpi Marittime) 47°, Leonardo Brondello (Valle Stura) 50°, Andrea Occelli (Valle Stura) 68°, Leonardo Raineri (Valle Ellero) 79°, Giacomo Maurino (Valle Stura) 84°, Pietro Salvatico (Valle Ellero) 90°, Gabriel Giordanetto (Valle Stura) 92°, Al femminile, è un tripudio piemontese: il Comitato Alpi Occidentali occupa le prime sei posizioni. La campionessa italiana Luna Forneris (Alpi Occidentali) si è messa al comando del sestetto seguita da Lucia Delfino (Valle Stura) e Magalì Miraglio Mellano (Alpi Marittime). Viola Camperi (Alpi Marittime), Giulia Ronchail (Nordico Pragelato) e Iris Cavallera (Alpi Marittime) chiudono rispettivamente al 4°, 5° e 6° posto. Ai quarti finale si ferma Sofia Cogoli (Nordico Pragelato) che chiude al 14° posto. Chiara Olivero (Valle Maira) non supera le qualificazioni e termina la sua gara al 33° posto, Lucia Brocchiero (Alpi Marittime) è 40ª, Caterina Parola (Valle Stura) e Vittoria caffa (Valle Pesio) sono 52ª e 53ª; Amelie Cellerino Ferrier (Nordico Pragelato) 60ª, Sofia Bruno (Valle Ellero) 61ª, Gaia Rostan (Nordico Pragelato) 70ª, Marianna Dho (Valle Ellero) 75ª, Sofia Faggio (Valle Pesio) 94ª.

BIATHLON - THOMAS DAZIANO E' 4° NELLA SHORT INDIVIDUAL DI ALPEN CUP DI POKLJUKA

Nella pausa dalla Coppa Italia Fiocchi ed in attesa dei campionati italiani che si svolgeranno il prossimo weekend ad Anterselva, alcuni comitati e corpi sportivi hanno partecipato alla short Individual di Alpen Cup di Pokljuka, in Slovenia. Tra questi era presente anche il piemontese Thomas Daziano che ben si è comportato chiudendo al 4° posto tra gli Juniores maschile. L'atleta delle Fiamme Oro, reduce dalla medaglia d'oro nella staffetta maschile dei campionati italiani giovanili di Ridanna con i compagni Christoph Pircher e Marco Barale, ha chiuso in 43'10.8 (1+1+0+1) con un distacco di 32''5 dal vincitore, lo sloveno Jasa Zidar (42'38''3; 0+0+0+0). Al secondo posto l'italiano Davide Compagnoni (0+1+0+2) che chiude con un ritardo di 14''3. Sul terzo gradino del podio sale Silvano Demarmels (42'53.3; 0+0+0+1).







SCI DI FONDO - FESA CUP: A DOBBIACO DAVIDE GHIO E' 7° NELLA SPRINT IN CLASSICO

La sprint a tecnica classica ha aperto l’ultimo weekend di FESA Cup Junior, che si sta disputando in Italia, a Dobbiaco. Il comitato organizzatore Sport OK Dobbiaco, infatti, si è proposto per sostituire Premanon, che aveva in programma di organizzare l’ultima tappa del circuito ma non ha portuto a causa dell’assenza di neve. Ancora una volta è intervenuta Dobbiaco, che dopo Tour de Ski di sci di fondo e Coppa del Mondo di fondo paralimpico, non si è tirata indietro nemmeno in questa occasione.

Nella gara maschile, buon settimo posto di Davide Ghio, nella gara vinta da Isai Naeff. Con questo risultato lo svizzero ha anche matematicamente vinto la FESA Cup Junior, considerato anche il risultato del piemontese delle Fiamme Gialle, eliminato in semifinale. Una doppietta svizzera, se si considera che al secondo posto ha concluso Roman Alder, mentre terzo ha terminato il francese Deuffic. Conclude al 15° posto Gabriele Rigaudo.