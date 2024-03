Il Tam Tam lotta, ma cede in casa contro Borgomanero

Inizia l’avventura della fase di Poule Salvezza del Tam Tam contro Borgomanero Sporting Club al PalaBallin. Pronti… via gli ospiti giocano un primo quarto con precisione al tiro e situazioni offensive costruite con efficacia. I granata stentano a trovare la via del canestro, fattore che risulterà negativo per tutta la gara: tiri da tre aperti ben costruiti e non realizzati e appoggi facili al ferro non finanlizzati. Parziale ospite 9-22.

Il secondo periodo vede i granata mettere molta energia in difesa e trovare molto di più la via del canestro. Sospinti da Galliera, con Dario e Nebiolo finalizzatori, oltre all’ottimo dinamismo di Paradisi e al duo Bechis-Caserta, il parziale di 25-11 permette ai padroni di casa di mettere il naso avanti con la bomba da metà campo allo scadere di Galliera. Si va alla pausa lunga sul punteggi di 34-33 per i granata.

Nel terzo periodo, con grande lucidità offensiva, i granata trovano spesso Nebiolo nel pitturato e il duo Mauri-Galliera in transizione. Il break dei granata si dilata sino al massimo vantaggio di +6. La reazione ospite non si fa attendere e complice la disattenzione in fase terminale dei tamburi (alla fine saranno 12 i canestri sbagliati da sotto), oltre a un positivo Erbetta (17 punti totali), gli ospiti ricuciono lo strappo e passano a condurre il match con il puntegggio di 52-46.

Il quarto periodo vede i granata aggressivi in difesa e attenti nella fase offensiva, che produce buoni blocchi e crea vantaggi. Il Tam Tam, spinto dai giovani Paradisi, Dario e Galliera, recuperano il gap sino a ritrovare il pareggio e passare in vantaggio. Borgomanero non ci sta e trova punti importanti con Barzon, Jasarevic ed Erbetta. A meno di 2’ dalla fine il punteggio recita 59-63 per gli ospiti. Due azioni ben finalizzate dai padroni di casa portano il punteggio sul 61-63 con 49” da giocare e palla in mano a Borgomanero. Difesa granata che stringe le maglie, ma lascia colpevolmente libero Erbetta allo scadere dei 24" che infila la tripla. 66-61 per Borgomanero. Nel ribaltamento di fronte i granata cercano la via del canestro rapidamente, ma non concretizzano. Ospiti che scappano e sfruttano il bonus: 2/2 dalla lunetta e nell’azione successiva, 1/2 di Giustina. La bomba finale di Cibrario chiude il match e fissa il punteggio sul 69-64 per Borgomanero.

Il commento di coach Cesano: «Dobbiamo partire dai numeri: 12 appoggi sotto canestro sbagliati, 3/20 da 3 punti, inizio con 22 punti subiti e solo 9 realizzati. Basterebbe questo per dire che il match non l’abbiamo giocato e, invece, a 49” dalla fine eravamo sotto di 3. Dobbiamo ripartire da quanto abbiamo saputo mettere in campo sino alla fine, ma serve essere assolutamente molto più concreti. Questa fase di Poule Salvezza vedrà tutte partite in equilibrio: i dettagli e la maggiore attenzione faranno la differenza. Ora testa alla seconda delle 10 finali (ndr sab 23/03 vs Rivarolo, sconfitta da Novara di 8 punti), senza scoraggiarsi e ripartendo subito!».

Tam Tam 64

Borgomanero Sporting Club 69

Parziali (9-22;25-11;12-19;18-17)



Tam Tam: Bonello, Boglione, Ducco , Galliera 15; Cibrario 5; Bechis; Paradisi 8; Mauri 14; Leone 1; Nebiolo 11; Casetta 4; Dario 6. All.re Cesano; Ass.all.re Santomauro.

Borgomanero Sporting Club: Giustina 8; Berti 9; Rupil 3; Barzon 10; Federenko 9; Andretta 2; Digitali 3; Osageie; Tasarevic 8; Erbetta 17. All.re Novello.