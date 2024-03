Moto Club Alfieri: buoni risultati tra mini enduro e motocross

Weekend produttivo quello che si sono lasciati alle spalle i piloti del moto club Alfieri.

In particolare i 'piccoli' sono stati impegnati nel fine settimana nella prima prova del Trofeo Mario Ferrero, a Borgo San Martino (Alessandria), al debutto di squadra.

Quarto posto per Edoardo Marchisio nella Cadetti. Marco Orsi ha chiuso ottavo nella 125. Decimo posto nella Senior per Bartek Scarfiello. Peccato per Pietro Bertorello, tra i non arrivati nella Junior, costretto al ritiro per una caduta, ma già pronto per il prossimo appuntamento. Presente sul campo anche il presidente Roberto Galati, a incitare la squadra dei piccoli Alfieri.

Parallelamente si è svolta una nuova gara del Campionato regionale di motocross ad Orbassano, con la presenza di due rappresentanti del moto club Alfieri: Gabriele Gianola, che ha chiuso al quarto posto nella MX2 Superveteran e Rocco Talarico, sedicesimo nella MX1 Challenge.