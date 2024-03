IVECO CUS Torino Rugby: grande vittoria sul Rugby Parabiago

Grande vittoria per l’ IVECO CUS Torino Rugby che, domenica 17 marzo, si è imposto 24-23 sul Rugby Parabiago nella diciassettesima giornata del campionato di Serie A maschile. Gli universitari dei coach Lucas D’Angelo, Giampiero De Carli e Filippo Bianco hanno ottenuto un altro successo importantissimo in ottica di classifica generale, mantenendo il primato del girone 1 a dieci lunghezze dalla diretta inseguitrice il Biella Rugby.

Queste le parole di coach Lucas D’Angelo a fine gara: «Come pensavamo prima della partita è stato un incontro durissimo. Parabiago ha impostato il match sul piano fisico e caratteriale, quasi al limite del regolamento, hanno infatti preso un cartellino rosso nei primi minuti di gioco. Abbiamo giocato contro la mischia più forte e possente del campionato, abbiamo infatti avuto delle difficoltà a gestire la loro mischia chiusa e la loro fisicità. Avendo pochi palloni a nostra disposizione siamo riusciti ad attaccare meno del solito. Siamo però molto contenti della reazione dei nostri ragazzi, nonostante siano andati loro in vantaggio a fine primo tempo abbiamo continuato a giocare e a lottare e siamo riusciti ad ottenere una vittoria fondamentale per l’andamento del campionato. Siamo quindi contenti ed orgogliosi del nostro lavoro e del risultato raggiunto. Infine mando un abbraccio ed un in bocca al lupo al Direttore Sportivo del Parabiago Cristiano Bienati».

Prossimo appuntamento domenica 24 marzo ore 14.30 in trasferta sul campo del CUS Milano Rugby.

Grugliasco, “Campo Angelo Albonico” – domenica 17 marzo 2024 ore 15.30

Serie A maschile, XVII giornata

IVECO CUS TORINO RUGBY v RUGBY PARABIAGO 24-23 (14-16)

Marcatori: p.t. 3’ m. Piacenza tr. Zanatta (7-0); 7’ cp. Joubert (7-3); 14’ m. Torres tr. Zanatta (14-3); 33’ m. Bertoni tr. Joubert (14-10); 37’ cp. Joubert (14-13); 40’ cp. Grassi (14-16); s.t. 41’ cp. Zanatta (17-16); 46’ m. Coffaro tr. Joubert (17-23); 70’ m. Caputo tr. Zanatta (24-23)

IVECO CUS Torino Rugby: E. Reevs; Monfrino, Torres (58’ Groza), G. Reeves (cap), Civita (60’ Telloni); Zanatta, Cavallaro (41’ Cruciani); Andreica, Spinelli (41’ Di Fiore), Quaglia; Piacenza, Ciotoli; Barbotti (50’ Lombardo), Caputo, Valleise (45’ Liguori) A disposizione: Cataldi, Riccardi

All. Lucas D’Angelo

RUGBY PARABIAGO: Grassi; Cortellazzi, Albano (54’ Durante), Schlecht, Vitale; Joubert, Coffaro (44’ Grassi F.); Paganin (60’ De Vita), Toninelli (73’ Moioli), Messori (38’ Antonini); Caila (44’ Mikaele), Bertoni (53’ Zecchini); Castellano, Cornejo, Strada (44’ Ceciliani)

All. Daniele Porrino

Arbitro: Matteo Angelo Locatelli (Bergamo)

Cartellini: 23’ giallo Spinelli (Torino), 23’ rosso Castellano (Parabiago), 39’ giallo Ciotoli (Torino), 60’ giallo Monfrino (Torino)

Calciatori: Zanatta (CUS Torino) 4/4; Joubert (Parabiago) 4/4; Grassi (Parabiago) 1/1

Note: Giornata soleggiata 18° circa. Campo in buone condizioni. Circa 600 spettatori.

Punti conquistati in classifica: IVECO CUS Torino Rugby 4, Rugby Parabiago 1