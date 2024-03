Biella Rugby: tutti i risultati del weekend gialloverde

CADETTA

Biella Rugby V Settimo Torino, gara amichevole 38-12

Nicola Mazzucato, coach: «Considerata la giornata di riposo per Serie C e nostro turno Cadette, abbiamo pensato di organizzare, sui nostri campi, un incontro amichevole con Settimo Torino che si è giocato sabato pomeriggio, dopo aver guardato, insieme, la partita della Nazionale. Si è trattato di un momento positivo per tutti i ragazzi presenti, in previsione della ripresa dei campionati che per noi coinciderà con la prossima domenica e la gara contro Amatori & Union Milano. I ragazzi si sono comportati molto bene sul campo e dopo un primo tempo equilibrato, hanno allungato il punteggio per un finale di 38-12. La partita è stata arbitrata dagli allenatori delle due compagini ed è servita a mantenere attivi i ragazzi durante la sosta. Nessuna lista gara, ma segnalo che sono stati coinvolti molti ragazzi della Under 18».