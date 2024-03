ValleBelbo Sport: tre ori, tre argenti e un bronzo ai Regionali di Categoria invernali

Lucia Tassinario, che ha gareggiato tra le Cadette, è stata ancora protagonista assoluta siglando eccellenti crono: tris d’oro per la portacolori della ValleBelbo Sport reduce dagli Assoluti di Riccione che ha vinto i 50 farfalla in 27”08, i 50 stile libero in 25”53 e i 100 dorso in 1’01”03.

Segnali davvero interessanti arrivano da Maddalena Bertelli (Ragazzi 2011), che si prende l’argento nei 100 dorso in 1’08”45 e si avvicina ancora al minimo per i Criteria, e Alessandro Mairano (Ragazzi 2010), capace di conquistare il bronzo nei 100 rana in 1’14”67: per entrambi, questi risultati rappresentano una “prima volta” sul podio individuale ai Regionali. Importante conferma per Elisa Ferrari (Ragazzi 2010) che, sebbene sia già qualificata ai Criteria, si è confermata ad alti livelli centrando l’argento proprio nei 50 stile libero in 27”31: anche per Elisa, si tratta della prima medaglia ai Campionati Regionali. Medaglia d’argento anche Andrea Randi (Cadetti) nei 50 farfalla (24”95).

In gara a Torino si sono viste anche Elisabetta De Santi, Federica Ferraris, Greta Gabutto, Francesca Gallione e Camilla Palumbo, autrici, insieme ai compagni di squadra, di interessanti riscontri come sottolinea il responsabile tecnico della ValleBelbo Sport: «Direi che è stato un ottimo inizio di manifestazione - dice Pino Palumbo - tante medaglie, ma soprattutto tanti miglioramenti da parte del gruppo. Qualcuno è salito sul podio per la prima volta, altri hanno dimostrato di aver consolidato il buon livello raggiunto: qualunque sia l’obiettivo individuale, arriveremo tutti carichi al secondo fine settimana di gare regionali in programma per sabato e domenica».