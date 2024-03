Sconfitta per l'IVECO CUS Torino Rugby femminile in semifinale di Coppa Conference

Sconfitta per l’IVECO CUS Torino Rugby femminile all’Albonico nella semifinale di andata di Coppa Conference per 18-21 contro il Villorba Rugby.

Queste le parole di coach Paul Marshallsay a fine gara: «Complimenti a Villorba per essere riuscite a ribaltare il risultato del primo tempo. Hanno messo in campo tante giovani promettenti che insieme alle giocatrici più esperte alla fine hanno prevalso segnando e vincendo all'ultima azione. Per quanto riguarda noi, sono orgoglioso delle ragazze perché hanno dato tutto, dimostrando di poter competere in campo con le squadre più blasonate. Oggi puntavamo alla vittoria, cosa impensabile in passato, e avremmo voluto dedicarla ad Elisabetta, la nostra tifosa numero uno».