Il Derthona lancia il ‘DB Family’

Avendo ancora negli occhi la grande cornice di pubblico che ha sostenuto la squadra allenata da Walter De Raffaele nell’ultima gara giocata a Casale, contro la GeVi Napoli, la Società organizza il ‘DB Family’ per le prossime due partite che attendono i Leoni.

Due pomeriggi all’insegna dello sport e del divertimento, per i ragazzi e le famiglie dei settori giovanile e minibasket del Club, tra PalaCamagna e PalaEnergica. Si comincia domenica 24 marzo, alle ore 13.30, sul parquet di Corso Alessandria 1, si prosegue poi con il secondo appuntamento, sabato 30 marzo.

Domenica la sfida vedrà in campo i ragazzi e le famiglie del minibasket che decideranno di aderire all’iniziativa. Al termine della partita, trasferimento a Casale Monferrato per sostenere i bianconeri. Il sabato successivo, genitori e ragazzi di settore giovanile ed Esordienti giocheranno sul parquet del palazzetto di Tortona prima di trasferirsi al PalaEnergica.

Per i tesserati che parteciperanno al DB Family, l’ingresso al palazzetto sarà gratuito, mentre i genitori potranno usufruire del prezzo ad hoc di 5 euro per il settore di tribuna. A tutti, a Casale, verrà data in omaggio una t-shirt ricordo della giornata.

Due giornate da vivere tutti insieme, tra gioco e tifo e tra Casale e Tortona: la Bertram Derthona lancia il ‘DB Family’, per chiudere al meglio il mese di marzo.