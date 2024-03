BEA Chieri: il recap del settore giovanile

Tra le gare dell'ultima settimana, prima vittoria nella Seconda Fase TOP per l'Under 13 Gold, che supera Eridania nonostante le assenze. Inizia con un successo anche la Seconda Fase TOP per l'Under 13 Femminile, che resta imbattute da inizio stagione e supera Basket Venaria. Vincono anche i Top Junior con San Paolo, l'Under 14 UISP con Crocetta e l'Under 15 Silver con Pinerolo. Torna alla vittoria anche l'Under 17 Eccellenza con 5 Pari Torino.

Buona prova per l'Under 14 Gold, che si ferma a poche lunghezze da College. L'Under 19 Silver con Grugliasco cede a nella prima giornata della Seconda Fase TOP, mentre l'Under 17 Gold cede a Cus Torino.