S.G. Concordia: A Settimo To.Se la 1^ prova Regionale Insieme Silver. A Cuneo la 2^ prova Regionale AICS

Due gli appuntamenti in calendario: al Pala200 di Settimo Torinese, dove si è svolta la 1^ Prova Regionale di Insieme Silver , ed a Cuneo, nella 2^ Gara Regionale AICS . Nel Campionato di Insieme le ginnaste possono presentare esercizi di coppia o di squadra, con attrezzi a scelta. Brillante risultato nella categoria L2 Open per la coppia Cecilia Bocco e Sabrina De Marco , che con l’esercizio con due palle ha conquistato il primo gradino del podio. Nell’LB1 hanno gareggiato Martina Amedei , Zoe Gamba e Greta Marotta , che si sono piazzate al 5° posto con l’esercizio ai tre cerchi. Nella categoria Open LB2 Lisa Roccati e Beatrice Zanella hanno presentato l’esercizio di coppia ai cerchi. Grandi emozioni nella gara AICS di Cuneo, banco di prova per l’esordio delle ginnaste giovanissime, utile per “rompere il ghiaccio” con la pedana di gara e con la presenza di una giuria. Ad iniziare, nella mattinata, sono state le Under8, per le quali, per regolamento federale, non si possono stilare classifiche. Per la Concordia sono scese in pedana Arianna Milanese , con un esercizio al corpo libero ed uno alla palla, Adele Oliviero , Ginevra Gamberini e Diana Tuccini , che hanno presentato esercizi al corpo libero. A concludere la lunghissima gara, conquistando anche due gradini del podio, sono state le Allieve 1^ Fascia Sara Di Marco , Giulia Giordano e Juliana Barria . A bordo pedana, le tecniche Martina Brosio , Marica Osti , Giulia Manusia e Giulia Maggio .

Ancora un weekend di gara per le ginnaste della S.G. CONCORDIA, che sabato e domenica hanno partecipato alla 1^ Prova Regionale del Campionato Silver Individuale, Livello LC.

Sulla pedana del Palazzetto dello Sport di Alba sono scese Beatrice Zanella, Zoe Gamba, Chiara Bonora, Mila Giordano, Greta Marotta, Elena Romano, Marta Tarasco, Ginevra Giordana e Valentina Araujo.

Due gli esercizi presentati da ogni ginnasta, valutati da un punteggio per Specialità, che varia da un attrezzo all’altro. I punteggi si sommano per la classifica generale, dove le posizioni sono determinate da differenze di pochi millesimi. Difficile quindi accedere al podio della classifica All Around, anche se i piazzamenti nelle Specialità sono nei primi posti.

È riuscita a conquistare l’Argento All Around e a salire sul podio Marta Tarasco, nelle Junior 1 dell’LC2.

Beatrice Zanella, 1^ al cerchio e 1^ al nastro nelle Junior 1, è quinta nell’All Around.

Zoe Gamba, Junior 1, è 3^ alla fune e 6^ al nastro.

Chiara Bonora è 3^ sia alla fune che al cerchio, settima nell’All Around. Mila Giordano è 2^ alle clavette, 5^ al cerchio, nona nell’All Around.

Per la Junior 2 Greta Marotta c’è il 3° posto alla fune e il 6° al cerchio, mentre Elena Romano nelle A4 è 2^ al nastro, 4^ alla palla e quinta in classifica generale.

Ginevra Giordana si è piazzata al 6° posto alla fune e al 7° alle clavette.

Ultima a scendere in pedana la Senior 1 Valentina Araujo, che ottiene il 3° punteggio alla palla ed il 4° al cerchio, occupando il settimo posto All Around.

«Per alcune delle ginnaste, questa gara ha costituito l’esordio in una nuova categoria – afferma la tecnica Martina Brosio, responsabile del settore Silver della Concordia, che segue la preparazione delle ginnaste con la collaborazione di Giulia Manusia e di Giulia Maggio – con esercizi totalmente nuovi, che possono essere perfezionati e presentati con maggiore convizione e sicurezza. Per tutte esistono margini di miglioramento e di crescita, da sfruttare nelle prossime prove».