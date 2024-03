FISI-AOC: i risultati delle gare di Bardonecchia, Claviere, della Paganella e Madonna di Campiglio

Ottavo posto per il genovese Leonardo Clivio del Golden Team Ceccarelli, undicesimo per il torinese Pietro Casartelli dello Sci Club Sestriere, primo degli Aspiranti. Rispettivamente quinto, settimo, ottavo e decimo degli Aspiranti il pragelatese Lorenzo Cuzzupè dell’Equipe Pragelato, il milanese Edoardo Simonelli dell’asd Les Arnauds, il milanese Carlo Zampieri dello Sci Club Sauze d’Oulx e il sestrierino Simone Moschini del Sestriere. Nella gara 2 vittoria e primo posto nel Grand Prix Giovani per l’altoatesino Emanuel Lamp dell'Amateursportclub Gsiesertal, con il tempo di 51”,27/100. Secondo a 12/100 Leonardo Clivio, terzo a 16/100 Glauco Antonioli dello Sci Club Bormio, che sono rispettivamente secondo e terzo nella graduatoria del circuito istituzionale. A seguire, quarto Nicolò Nosenzo, quinto Lorenzo Thomas Bini, ottavo Leonardo Rigamonti, tredicesimo Denni Xhepa, primo degli Aspiranti Lorenzo Cuzzupè, terzo l’ulcense Tomas Deambrogio dello Sci Club Sauze d’Oulx, quinto Pietro Casartelli, ottavo Edoardo Simonelli.

A CLAVIERE MARGHERITA CECERE E MARIA SOLE ANTONINI SECONDE NEI DUE SLALOM FIS. EMMA BASTITA DUE VOLTE PRIMA TRA LE ASPIRANTI

Martedì 19 marzo il Comitato Sci Club Olimpici (Sestriere, Sansicario, Sauze d’Oulx, Claviere) ha organizzato due Slalom femminili sulla pista Gialla di Claviere. La prima gara è stata vinta dalla svizzera Faye Buff dello Ski Racing Club Suvretta Sankt Moritz con il tempo complessivo di 1’,31”,89/100, con un vantaggio di 1”,64/100 sulla torinese Margherita Cecere dello Sci Club Lancia e di 2”,26/100 sulla francese Leonie Carroz del Club des Sports de Méribel. Sesta assoluta e prima delle Aspiranti l’astigiana Emma Bastita dello Sci Club Sestriere, decima assoluta e seconda delle Aspiranti Anita Ochrymowicz del Sauze d’Oulx, dodicesima assoluta e terza delle Aspiranti la milanese Marta D’Angelo del Sestriere, tredicesima assoluta e quarta delle Aspiranti la torinese Francesca Migliardi dello Sci Club Valchisone.

A seguire nella classifica delle Aspiranti quinta la napoletana Adriana Castaldo del Sansicario Cesana, sesta la pragelatese Ludovica Bianca Dolino del Sestriere, settima la savonese Beatrice Garbasso dell’Equipe Limone, ottava la canavesana Alice Anese del Golden Team Ceccarelli, nona la torinese Clotilde Rodella del Sansicario Cesana e decima la limonese Alice Anna Abbio del Val Vermenagna. Nella gara 2 Faye Buff ha vinto in 1’,32”,06/100, staccando di 40/100 la valsesiana Maria Sole Antonini dello Sci Club Sansicario Cesana e di 46/100 la francese Cloe Merloz dello Ski Club Valmeinier Mont Thabor. Al quinto posto Margherita Cecere, al sesto la torinese Martina Sacchi del Golden Team Ceccarelli, al decimo assoluto e al primo tra le Aspiranti Emma Bastita. A seguire nella classifica delle Aspiranti troviamo Francesca Migliardi, Marta D’Angelo, Adriana Castaldo, Beatrice Garbasso, Clotilde Rodella, Alice Anese, Ludovica Bianco Dolino e la collegnese Giulia Genta del Racing Team Vialattea.

NEI CAMPIONATI ITALIANI CHILDREN MEDAGLIE D’ORO IN SUPER-G PER I RAGAZZI VOTTERO E BALDI. BUSSEI CANONE 2° NEL GIGANTE ALLIEVI

Martedì 19 marzo condizioni meteo finalmente ideali sulle piste trentine del comprensorio della Paganella che ospitano i Campionati Italiani Children e subito due medaglie d’oro per il Comitato FISI Alpi Occidentali. A conquistarle nel Super-G dei Ragazzi sulla pista Panoramica 3-Tre sono stati Ludovica Vottero dello Sci Club Borgata Sestriere e Felix Baldi del Golden Team Ceccarelli. La cesanese Ludovica Vottero, nipote d’arte (il nonno è il Presidente provinciale della FISI torinese, Diego Vottero, storico allenatore di generazioni di atleti valsusini) ha chiuso la sua gara veloce in 1’,09”,82/100 con un distacco di 1”,31/100 su Francesca Miribung dello Ski Team Alta Badia e di 1”,80/100 su Cecilia Sessarego Catalisano del Club de Ski de Valtournenche.

Da registrare anche l’ottavo posto di Vittoria Chiarelli dell’Equipe Beaulard, il quindicesimo di Bianca Orsero dell’Equipe Limone, il ventunesimo di Angelica Platinetti dello Sci Club Bielmonte Oasi Zegna, il ventitreesimo di Emma Castagnola del Mondolè Ski Team e il ventisettesimo di Bianca Maria Rainelli dello Sci Club Limone. Felix Baldi ha vinto fermando i cronometri sul tempo di 1’,07”,91/100, con 80/100 su Marco Compagnoni dello Sci Club Santa Caterina e 96/100 su Tommaso Dagri dello Sci Club 70 di Trieste. Ottavo posto per Amedeo Bjorn Jond dello Sci Club Bardonecchia, decimo per Pietro Desogus del Borgata Sestriere, dodicesimo per Pietro Augusto Rosso del Golden Team Ceccarelli, ventitreesimo per Pietro Magro del Liberi Tutti e ventinovesimo per Giacomo Senigagliesi del Lancia.

La terza medaglia di giornata per i piemontesi è arrivata nel Gigante Allievi sulla pista Olimpionica, vinto dal gardenese Christian Kostner dello Sci Club Gardena Raiffeisen con il tempo totale di 1’,46”,79/100 e con 40/100 di vantaggio su Ettore Arturo Bussei Canone dello Sci Club Sestriere, con Federico Silvestrin del CAI Monti Lussari terzo a 60/100. Al sesto posto Michele Vivalda del Sestriere, al nono Jacopo Acquarone dello Ski College Limone, al decimo Francesco Sadowski dell’Equipe Limone. Giada D’Antonio dello Sci Club Vesuvio, al primo anno tra le Allieve, ha vinto la gara femminile in 1’,46”,42/100, staccando di 80/100 Victoria Klotz del Ritten Sport e di 1”,09/100 Carlotta Pedrolini dello Skiing. Quarta a 15/100 dal podio Asia Paltrinieri dell’Equipe Pragelato, settima Martina Mis dello Sci Club Sestriere, nona Beatrice Carle del Mondolè Ski Team, tredicesima Marta Mattio dell’Equipe Limone, quattordicesima Anita Sofia Rej del Sestriere, venticinquesima Alice Scaffidi Muta del Sansicario Cesana e ventiseiesima Francesca Banchi del Sestriere.

SNOWBOARD: OTTIMI RISULTATI PER GLI ATLETI AOC NELLE GARE BIG AIR E SLOPESTYLE DELLA COPPA ITALIA A MADONNA DI CAMPIGLIO

Lunedì 18 e martedì 19 marzo ottimi risultati per i giovani atleti del Comitato FISI Alpi Occidentali nelle gare della Coppa Italia di snowboard freestyle. Nel Big Air tra gli Allievi primo e secondo due portacolori della Snow Academy Prato Nevoso, nell’ordine Lorenzo Scafidi e Jacopo Sonderskov Nielsen. Al terzo posto Leone Pernigotti dello Snowmaxx.

In campo femminile prima Vittoria Lora del Garage Camp, davanti a Sofia Raviola della Snow Academy Prato Nevoso, società che ha anche piazzato al sesto posto Ayu Garberoglio. Nella gara delle Aspiranti prima Stella Maria Angeli dello Snowboard Club Madonna di Campiglio Team, società organizzatrice delle gare sulle nevi trentine. Al secondo posto Stella Accati del Garage Camp, al quinto Yacy Garberoglio della Snow Academy Prato Nevoso. Malam Orrù, genovese della Snow Academy Prato Nevoso, si è classificato terzo tra gli Aspiranti, dietro ad Emanuele Di Matteo e a Noa Romagnoli, entrambi dello Snowboard Club Madonna di Campiglio Team.

Tra i Giovani primo Samuel Brunner dell'Amateursportclub Olang, quinto e sesto Filippo Annestay e Luca Mengozzi del Racing Team Vialattea. Nella gara di Slopestyle degli Allievi nuovamente ai primi due posti Lorenzo Scafidi e Jacopo Sonderskov Nielsen e ancora terzo Leone Pernigotti. Anche Sofia Raviola ha confermato il secondo posto tra le Allieve, dietro a Nicole Bazzanelle del Seiser Alm Ski Team. Al quinto posto Vittoria Lora, al sesto Ayu Garberoglio. Stella Accati si è confermata al secondo posto tra le Aspiranti, nuovamente dietro a Stella Maria Angeli.

In campo maschile terzo posto di Tommaso Cesare Lupi del Garage Camp, dietro a due atleti dello Snowboard Club Madonna di Campiglio Team, Emanuele Di Matteo e Federico Cavalli. Malam Orrù si è piazzato ottavo. Tra i Giovani da registrare la vittoria di Edoardo Giovannini della Freestyle Academy, il quarto posto di Luca Mengozzi e il sesto di Filippo Annestay.