Granda College Cuneo: il recap delle giovanili

Inizia con una sconfitta il girone Titolo per i ragazzi dell’Under 17 Gold. Fin dalle prime battute Grugliasco dimostra di averne di più sia in fase offensiva che difensiva. I viaggianti provano a rimanere in gara attraverso alcune giocate individuali, ma è troppo poco per impensierire i locali. Nell’ultima frazione Cuneo getta la spugna e Grugliasco vola fino al +24 finale.

«Siamo nella fase Titolo, è normale che la fisicità e l’intensità siano altissime, ma purtroppo non ci siamo fatti trovare pronti», queste le parole di Coach Griffanti al termine della gara.

Serie C Femminile

1^ Giornata d’Andata – Fase Titolo – 18/03/2024

ASD Promosport – Arona Basket 39-61

Asd Promosport: Pashollari, Chiarla, Tetamo, Ballo, Massa, Ouattara, Martinengo, Lorusso, Perna, Giordano. Coach: Persico-Griffanti.

Serie C Femminile sconfitta nella prima giornata della fase Titolo. Nei primi 2 quarti le cuneesi riescono a tenere la gara sui binari richiesti da Coach Persico girando all’intervallo in ritardo di sole 4 lunghezze. Nella seconda fase di partita troppa frenesia e troppi errori portano le ospiti a scappare via nel punteggio fino al +22 finale.

1^ Divisione Regionale Maschile

4^ Giornata d’Andata – Fase Titolo – 16/03/2024

AC ROCLAR TORINO TEEN – AGRIMONTANA GRANDA COLLEGE CUNEO 70-68 dts

(24-22; 37-40; 48-52; 63-63)

AGRIMONTANA GRANDA COLLEGE: Ceban, Maccario, Rosso, Bruschetta, Capelli, Castellino, Manfredi, Tamagno, Cani, Comotti, Bodino, Saladini. Coach: Lelli-Caroni.

Cuneo cade nell’insidiosa trasferta a Torino Teen a cui è servito un supplementare per vincere una partita tiratissima. Torino mette sul rettangolo di gioco più grinta ed intensità di Cuneo che sbaglia più del solito e perde palloni con superficialità. Nel supplementare a 2” dal termine Granda College sbaglia il possibile canestro del pareggio. Ora testa a domenica prossima partita in casa a Sportarea contro Settimo Torinese.

Queste le parole del nostro lungo Francesco Bruschetta: «È stato un vero peccato lasciare per strada questi 2 punti che sarebbero stati molto importanti per la classifica. Ma ogni partita è una lezione per noi. Più intensità, più sana cattiveria agonistica; questo è quello che dovremmo fare meglio in ogni allenamento e in ogni partita!».

Under 13 Silver 2012

8^ Giornata d’Andata – 16/03/2024

B.C.MONDOVÌ – GRANDA COLLEGE CUNEO 2012 49-44

(10-15; 23-28; 37-39)

GRANDA COLLEGE: Gallarato, Bottero, Levico, Castellino, Dutto, Grosso, Armando, Campana, Peano, Rossi, Furlan. Coach: Lelli.

Bella partita e sicuramente utile per il gruppo 2012 nel campionato Under 13, che cadono in trasferta a Mondovì. Partita tirata e sempre punto a punto con i padroni di casa che la spuntano nell’ultimo periodo grazie ad una difesa più attenta. A fine partita il tabellone segna 49-44 ma c’è la soddisfazione di aver giocato una bella partita.

Under 14 Silver 2011

6^ Giornata d’Andata – 16/03/2024

SBA ASTI - GRANDA COLLEGE CUNEO 2011 50-44

(8-13; 17-25; 30-33)

GRANDA COLLEGE: Franconiero, Tardivo, Politano, Tallone M, Graziano, Picollo, Grosso, Musso, Giordano, Maccario, Bianco, Cavallera. Coach: Lelli.

Cuneo gioca bene per metà partita poi crolla di fronte alla fisicità ed atletismo dei giocatori di Asti più grandi di un anno. Finisce 50-44 per Asti ma un applauso va fatto anche ai cuneesi per l'impegno visto in campo.

«Nel finale subiamo canestri che potevamo non prendere se fossimo stati più attenti e concentrati, ma ogni partita serve a crescere e migliorare e faremo di questa sconfitta una lezione imparata», queste le parole di Coach Lelli.

Under 14 Gold

2^ Giornata d’Andata – Fase Top – 16/03/2024

GRANDA COLLEGE CUNEO – AREA PRO 2020 53-50

(15-14; 27-25; 38-42)

GRANDA COLLEGE: Giraudo, Dutto, Cissoko, Bosio, Leone, Fantini, Alladio, Mellano, Arrechea, Socco, Romano. Coach: Persico-Capelli.

Grandissima vittoria per gli Under 14 Gold nella propria casa si Sportarea contro un'Area Pro rimaneggiata per l'occasione. Bravi i padroni di casa a tenere lì la partita nonostante un 0-8 di parziale iniziale che non faceva presagire nulla di buono. Scacciati i fantasmi la partita rimane in equilibrio fino all'ultima frazione dopo che Giraudo, coadiuvato dai compagni in una stretta difesa, sale in cattedra e segna due tiri liberi finali che consegnano il primo foglio rosa della Fase Top per questo gruppo in continua crescita fisica, tecnica, mentale.

Under 13 Silver 2011

8^ Giornata di Ritorno – 17/03/2024

MONVISO BRA – GRANDA COLLEGE CUNEO 40-50

(7-11; 17-29; 28-40)

GRANDA COLLEGE: Piola, Giordana, Onori, Masaneo, Musabimana, Bibaj, Tallone, Pocchiola, Chen, Macagno. Coach: Capelli.

Cuneo vince sul campo di Monviso Bra una gara sempre in controllo, nella quale tutti i ragazzi a disposizione hanno portato un importante contributo, facendosi trovare pronti quando chiamati da coach Capelli.

Under 19 Gold

10^ Giornata di Ritorno – 13/03/2024

AGRIMONTANA GRANDA COLLEGE CUNEO – NOVIPIÚ CAMPUS 80-59

(16-20; 34-29; 53-42)

AGRIMONTANA GRANDA COLLEGE: Ceban, Rosso, Bedino, Manfredi, Comotti, Reci, Bodino, Saladini, Peruzzi, Grosso. Coach: Caroni-Lelli.

Ottima prestazione dell’Under 19 tra le mura amiche contro la prima in classifica. La partita all’inizio si dimostra complicata, con Campus che prova immediatamente a scappare via da Cuneo. Bravi i giovani locali a reagire agli assalti avversari, trovando un buon gioco corale e ottime soluzioni vicino a canestro.

Nel secondo quarto Cuneo prova a mescolare le carte: scelte offensive azzeccate e una buona difesa non lasciano trovare grandi spazi agli avversari che si ritrovano a breve distanza nel punteggio all’intervallo lungo.

Al rientro dagli spogliatoi, Granda College si dimostra più concentrata e pronta, perdendo ancora qualche pallone ma, nonostante le rotazioni corte, mantenendo sempre lucidità. Abilmente, i cuneesi riescono a mantenere il vantaggio fino al termine dell’incontro, allungando ancora più sugli ospiti e fissando il risultato su 80-59.

«Ottima prova di squadra: tutti i ragazzi chiamati in causa hanno dimostrato di essere concentrati e hanno dato un’ottima risposta, grazie soprattutto al duro lavoro in palestra tutti i giorni», queste le parole dello staff tecnico al termine della gara.