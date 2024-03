I Giaguari Torino ospitano gli Skorpions Varese

Anche Varese arriva da una settimana di stop dopo aver battuto i Marines in week 2 a Roma e, soprattutto, aver avuto la meglio sui Guelfi Firenze alla prima giornata, rendendoli, dunque, una squadra in ascesa che rappresenterà un po’ lo spartiacque della stagione dei Giaguari.

Dopo aver patito l’asse americano dei Frogs, la partita di domenica prossima rischia di diventare una fotocopia di quella di due settimane fa, poiché anche gli Skorpions possono contare su un quarterback, Ryan Griffin, con esperienza NFL, che ha una certa qual predilezione a lanciare il pallone versol’altro americano Maclaine Griffin, suo fratello. Se poi il fratello è ben marcato, possono sempre tornare utili i vari Zanovello, Piazzi, Mozzanica e Volonnino, che non sono certo gli ultimi arrivati.

Ci si prepara ad una nuova battaglia aerea, quindi, con la secondaria torinese che avrà il suo bel da fare per contrastare il gioco aereo degli Skorpions. Da parte loro, i Giaguari vorranno sicuramente continuare il percorso iniziato con le vittorie su Rhinos e Warriors cercando di dimostrare che la sconfitta contro i Frogs è stato solo un episodio, e che quei Giaguari sono stati troppo brutti per essere veri.

Sarà importante riattivare la connessione tra Dalmasso ed il suo parco ricevitori, oltre ad innescare le corse per allentare la pressione sulla linea di scrimmage,e la linea d’attacco dovrà di nuovo ritrovare lo smalto delle prime due giornate dopo aver sofferto oltre il lecito i continui blitz della difesa dei Frogs.

In un campionato equilibrato come si sta dimostrando essere la IFL 2024, un passo falso è facilmente recuperabile, ma l’affollamento di squadre nella parte centrale della classifica può rivelarsi un0arma a doppio taglio, perché si sale e si scende molto in fretta in una classifica così corta, e per restare a contatto con la zona playoff la partita di domenica contro gli Skorpions potrebbe diventare il vero e proprio spartiacque della stagione dei Giaguari.

L’appuntamento è per domenica 24 marzo alle ore 15 al Centro Sportivo Totta di Borgaretto per un’altra domenica di fuoco per i Giaguari Torino.