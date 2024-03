FISI-AOC: i risultati delle gare di Bardonecchia, Claviere e Pozza di Fassa

A BARDONECCHIA CAMILLA VANNI PROTAGONISTA NEL SUPER-G DEL GRAND PRIX ITALIA. MELISSA ASTEGIANO TERZA NEL GP E NELLA SECONDA GARA FIS Tra le speranze azzurre per il futuro, Camilla Vanni è una delle più concrete. L’atleta romana del Centro Sportivo Esercito cresciuta agonisticamente sulle piste di Cortina, dopo l’oro alle Olimpiadi Giovanili in Corea nel Super-G e i tre ori e un argento nei Campionati Italiani Aspiranti, si è ripetuta anche a Bardonecchia nei due Super-G FIS disputati sulla pista Selletta 25 bis del Melezet. La prima gara era valida anche per la classifica del Grand Prix Italia Dicoflor ed è stata vinta dalla carabiniera meranese Elisa Platino con il tempo di 53”,71/100 e con 2/100 di vantaggio su Camilla Vanni, prima nella graduatoria del circuito istituzionale Giovani. Terza a 45/100 e seconda nel Grand Prix Italia l’altoatesina Nicole Ploner dello Sci Club Gardena Raiffeisen. Quarta assoluta e terza nel Grand Prix Italia la carabiniera limonese Melissa Astegiano, staccata di 47/100.

Camilla Vanni ha primeggiato anche nella classifica delle Aspiranti precedendo la canturina Giulia Mariani del Circolo Sciatori Madesimo e la valtellinese Cristina Trabucchi dello Sci Club Bormio. Tredicesima al traguardo e quarta delle Aspiranti la lanzese Elisa Graziano dello Sci Club Lancia, ottava delle Aspiranti la savonese Beatrice Garbasso dell’Equipe Limone, nona la cesanese Valeria Cuppari dello Sci Club Sansicario Cesana e decima la pragelatese Ludovica Bianco Dolino del Sestriere.

Per ribadire la sua forza, Camilla Vanni ha vinto la seconda gara, valida solo come competizione FIS, in 52”,77/100, precedendo Elisa Platino di 29/100. Terze a pari merito a 92/100 Melissa Astegiano e Nicole Ploner. Vanni ancora prima tra le Aspiranti, davanti alla friulana Giulia Savorgnani dello Ski College Veneto e a Cristina Trabucchi con Beatrice Garbasso quinta, Elisa Graziano settima, Ludovica Bianco Dolino ottava e la torinese Sofia Pignochino del Golden Team Ceccarelli decima.

A CLAVIERE SACHA DIMIER CHAMBET VINCE LO SLALOM FIS. LEONARDO RIGAMONTI 2° ED EDOARDO SIMONELLI 1° ASPIRANTE. CORRADO BARBERA 2° NELLO SLALOM FIS DI POZZA DI FASSA

Dopo le gare femminili di martedì 19, mercoledì 20 marzo sulla pista Gialla di Claviere si è corso uno Slalom FIS organizzato dal Comitato Sci Club Olimpici. Ha vinto il francese Sacha Dimier Chambet del Club des Sport de Val Cénis con il tempo totale di 1’,23”,50/100 e con 75/100 di vantaggio sul finanziere cesanese Leonardo Rigamonti. Terzo ad 1”,30/100 il carabiniere bresciano Federico Romele. Nei primi venti anche il ligure Davide Damanti dello Sci Club Sansicario Cesana undicesimo, l’albese Francesco Magliano dello Ski College Limone tredicesimo, il milanese Edoardo Simonelli dell’asd Les Arnauds quattordicesimo assoluto e primo degli Aspiranti, il torinese Pietro Casartelli dello Sci Club Sestriere sedicesimo assoluto e secondo degli Aspiranti. Quarto degli Aspiranti il genovese Pietro Mazzoleni dell’Equipe Pragelato, sesto l’ulcense Tomas Deambrogio dello Sci Club Sauze d’Oulx, settimo il milanese Tommaso Brignoli del Sansicario Cesana, ottavo Simone Moschini del Sestriere, nono il milanese Carlo Zampieri del Sauze d’Oulx, decimo il lanzese Alessandro Calvi dell’Equipe Pragelato.

Mercoledì 20 marzo era anche in programma uno Slalom FIS della Baltic Cup organizzato dalla Federazione della Lettonia a Pozza di Fassa. L’austriaco Oscar Heine dell’ASKÖ Sankt Veit Klippitztörl ha vinto con il tempo totale di 1’,38”,04/100, staccando di un solo centesimo il cuneese Corrado Barbera del Centro Sportivo Esercito, secondo a pari merito con il poliziotto bergamasco Matteo Bendotti.

CAMPIONATI ITALIANI CHILDREN: LUDOVICA VOTTERO MEDAGLIA D’ORO TRA LE RAGAZZE ANCHE IN GIGANTE. GIOVANNI CECCARELLI SESTO

Ludovica Vottero non lascia, ma raddoppia. La giovane cesanese dello Sci Club Borgata Sestriere dopo la medaglia d’oro nel Super-G femminile dei Campionati Italiani Ragazzi sulla pista Olimpionica 3 di Andalo ha vinto anche quella del Gigante, con il tempo totale di 1’,43”,95/100, precedendo per 37 centesimi la torinese Maria Laura Pene Vidari, che gareggia però per lo Sci Club Courmayeur Mont Blanc. Terza ad 80/100 l’altoatesina Amy Happacher dello Sci Club Tre Cime Dolomiti, quarta Benedetta Ranieri dello Sci Club Limone, quinta Emma Castagnola del Mondolè Ski Team, decima Vittoria Chiarelli dell’Equipe Beaulard, quattordicesima Bianca Orsero dell’Equipe Limone, diciottesima Lucia Macagno dello Sci Club Limone, trentesima Angelica Platinetti dello Sci Club Bielmonte Oasi Zegna.

Riccardo Vender dello Sci Club Anaune ha vinto il Gigante maschile in 1’,45”,19/100, con 8/100 di vantaggio sul gardenese Pascal Kostner dello Sci Club Gardena Raiffeisen e con 23/100 su Tommaso Zanardi dello Sci Club 18 di Cortina. Al sesto posto Giovanni Ceccarelli dell’omonimo Golden Team, dal nono all’undicesimo Felix Baldi e Pietro Augusto Rosso del Golden Team Ceccarelli e Pietro Desogus dello Sci Club Borgata Sestriere, al sedicesimo Federico Scrimaglia dello Sci Club Limone, al ventiduesimo Pietro Magro del Liberi Tutti, al trentesimo Emanuele Croce del Lancia.

FINE STAGIONE POSITIVO PER I GIOVANI SNOWBOARDER DELLE SPECIALITÀ PARK. IL COMITATO AOC PRIMO NELLA GRADUATORIA DELLE REGIONI

Volge al termine con grandi soddisfazioni per il Comitato FISI Alpi Occidentali la stagione nazionale delle specialità Park (Slopestyle e Big Air) dello snowboard. Il lavoro dei tecnici, delle società affiliate e l’impegno degli atleti ha consentito alle Alpi Occidentali di conquistare il primo posto nella classifica dei Comitati regionali. Nella graduatoria delle società, che è guidata dallo Snowboard Club Madonna di Campiglio Team, al secondo e al terzo posto ci sono la Snow Academy di Prato Nevoso e il Garage Camp di Bardonecchia, mentre al settimo posto c’è il Prato Nevoso Team, al dodicesimo il Racing Team Vialattea di Sauze d’Oulx, al tredicesimo la società Snowmaxx di Sauze d’Oulx e al ventitreesimo l’apd Nordovest di Bardonecchia.

La classifica finale individuale degli Juniores vede al primo posto Patrick Matordes della società trentina Monti Pallidi con 260 punti e con 50 punti di vantaggio su Filippo Annestay del Racing Team Vialattea. Terzo con 190 punti Filippo Mengozzi, anche lui del Racing Team Vialattea. Al decimo posto Alberto Amerio del Garage Camp. Carlotta Badano del Prato Nevoso Team è prima nella classifica delle Juniores con 260 punti. Tra gli Aspiranti primo Emanuele Di Matteo dello Snowboard Club Madonna di Campiglio Team con 300 punti e un vantaggio di 95 punti sul genovese Malam Orrù della Snow Academy Prato Nevoso. Terzo con 180 punti Tommaso Cesare Lupi del Garage Camp. Al decimo posto Morgan Ventrice del Garage Camp. Stella Angeli guida la graduatoria delle Aspiranti con 300 punti, precedendo Stella Accati del Garage Camp, che di punti ne ha 260.

Nelle prime dieci anche tre atlete della Snow Academy Prato Nevoso: quarta Sara Caruso, sesta Viola Ghirardi e decima Yacy Garberoglio. Snow Academy ai primi due posti tra gli Allievi: primo Lorenzo Scafidi con 300 punti e secondo Jacopo Sonderskov Nielsen con 260. Al terzo posto Leone Pernigotti dello Snowmaxx con 200 punti. Tra le Allieve prima con 300 punti Nicole Bazzanella del Seiser Alm Ski Team, seconda Sofia Raviola della Snow Academy, terza Vittoria Lora del Garage Camp. Al sesto posto Ayu Garberoglio della Snow Academy, all’ottavo Leila Martinelli del Prato Nevoso Team. Per quanto riguarda le gare singole, anche i risultati del campionato italiano di Slopestyle, disputato a Madonna di Campiglio, sono più che positivi. Tra gli Juniores primo Filippo Annestay e quarto Luca Mengozzi. Tra gli Aspiranti secondo Tommaso Cesare Lupi, dietro a Noa Romagnoli dello Snowboard Club Madonna di Campiglio Team. Malam Orrù si è classificato quarto. Prima delle Aspiranti è Stella Maria Angeli e Stella Accati è quinta, mentre dal settimo al nono posto sono allineate Viola Ghirardi, Sara Caruso e Yacy Garberoglio.

Lorenzo Scafidi ha conquistato il titolo italiano tra gli Allievi, precedendo il compagno di squadra Jacopo Sonderskov Nielsen. Al quinto posto Leone Pernigotti. Tra le Allieve prima Martina Casi dello Sci Club Crammont Mont Blanc, quarta Sofia Raviola, quinta Vittoria Lora e settima Ayu Garberoglio. Tra le Ragazze prima Arianna Ballardini dello Snowboard Club Madonna di Campiglio Team, terza Sarah Elena Chaminade dello 04 Club di Bardonecchia, quarta Elisa Senigagliesi dello 04 Club e nona Emma Annestay del Racing Team Vialattea. In campo maschile primo Emanuele Maroncelli del JP Riders, secondo Lorenzo Clataud dello 04 Club, ottavo Francesco Ronsil dello 04 Club, decimo Johan Sonderskov Nielsen della Snow Academy Prato Nevoso.