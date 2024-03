Bertram Derthona: prosegue la vendita dei biglietti

La chiusura del mese di marzo al PalaEnergica attende la Bertram Derthona , che si appresta a vivere le partite contro la Openjobmetis Varese ( domenica 24 marzo alle ore 17 ) e la Vanoli Cremona ( sabato 30 marzo ore 18 ). La Società comunica che sono ancora disponibili tagliandi per assistere a entrambe le partite, con le consuete modalità di acquisto: la sede di via San Marziano 4 negli orari di apertura al pubblico (da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19, sabato mattina dalle 10 alle 12); online sul sito di Vivaticket; presso la biglietteria del PalaEnergica il pomeriggio delle gara.

Le riduzioni sul prezzo intero del biglietto si applicano agli Under 18 e agli Over 65. Di seguito la tabella dei prezzi per assistere alla gara contro la Openjobmetis Varese:

SETTORE INTERO RIDOTTO Parterre 50 € 40 € Parterre Bianconero 40 € 30 € Tribune 20 € 15 € Curve 10 € 8 €

Questi invece i costi dei biglietti per la partita contro la Vanoli Cremona:

SETTORE INTERO RIDOTTO Parterre 40 € 30 € Parterre Bianconero 30 € 20 € Tribune 15 € 12 €

Per ogni ulteriore informazione relativa alla vendita dei biglietti per le due sfide è possibile contattare la Società recandosi presso la sede di via San Marziano 4 nei giorni e negli orari di apertura al pubblico, telefonando al numero 0131 1953689 oppure scrivendo una mail a segreteria@derthonabasket.it.