BEA CHIERI | PlayOff Serie C - Una Gara 1 al cardiopalma va al Cus

L'appuntamento per Gara 1 è sul parquet del CUS Torino , vincitrice del Girone B, per il via alla serie dei quartieri di finale, al meglio delle 3. Dopo il rinvio della partita, inizialmente programmata per Sabato 16 Marzo, per la rottura di un tabellone durante il riscaldamento delle squadre, si gioca Mercoledì 20 Marzo. Il match, molto equilibrato e combattuto per tutti i 40′, si decide solamente negli istanti finali dalla linea del tiro libero, con il CUS che la spunta portandosi avanti nella serie. Per BEA resta la consapevolezza di potersela giocare alla pari, dopo una gara che ha visto i chieresi per lunghi tratti padroni del punteggio.

LA GARA

Alla palla a due Coach Franz Conti schiera Agbogan, Corrado, Stiffi, Mosca e Drame. Coach Alessandro Porcella risponde con Matteo Porcella, Marangon, Pietra, Federico Conti e Trinchero. Partenza molto positiva degli ospiti, che trovano con continuità il canestro guidati da un Allen Agbogan preciso da oltre l’arco per il +9 ospite che infiamma il folto pubblico chierese accorso anche a metà settimana. La reazione del CUS non si fa attendere, con i padroni di casa che ricuciono punto su punto. Si arriva alla prima sirena con i Leopardi in vantaggio di un solo punto (17-18).

Anche nel seconda seconda decina sono i ragazzi di coach Conti a gestire il gioco, con coach Porcella che tenta di sparigliare le carte giocandosi la carta della zona. La buona circolazione di palla e i tagli sulla linea di fondo permettono a BEA di attaccare con profitto il fortino torinese, senza riuscire però a prendere mai veramente il largo. Il tabellone recita 33-38 per i chieresi alla pausa lunga.

Al rientro in campo dagli spogliatoi, il copione non cambia: BEA è ancora in vantaggio, con Drame che fa la voce grossa vicino a canestro e Stella e Mosca che coprono molto bene le penetrazioni dei Cussini. BEA tenta il miniallungo arrivando sul +8, ma sul finire della terza decina il CUS si riavvicina guidato dalle triple di capitan Marangon.

Entrando nell’ultimo quarto, l’inerzia continua ad essere dalla parte dei padroni di casa, con i ragazzi di coach Porcella che riescono a sorpassare dopo tanti minuti a inseguire. Entrambe le squadre segnano con il contagocce, con l’agonismo che sale alle stelle. Sul punteggio di 60 pari, la penetrazione di Allen Agbogan trova la posizione profonda di Trinchero, l’arbitro non sanziona il numero 4 del CUS che fa partire il contropiede dei padroni di casa. Abrate trova il varco per l’uno contro uno con capitan D’Arrigo, che tiene la posizione ma viene sanzionato dall’arbitro. 2 su 2 del 35 locale che porta avanti il CUS. Dopo il timeout di coach Conti, BEA si affida ancora ad Allen Agbogan per tentare il pareggio, ma i padroni di casa chiudono bene l’area, sancendo la fine di Gara 1. Il match finisce sul punteggio di 64 a 60.

IL COMMENTO

«È una sconfitta amara, come sempre quando perdi di così pochi punti – commenta coach Franz Conti – Abbiamo Gara 2 già domenica, in casa nostra, e avremo il tempo di analizzare questa gara. Abbiamo tenuto a 60 punti la squadra che è arrivata prima nel rispettivo girone, che ha perso solamente due partite, e questo è importante. Loro hanno una fisicità molto elevato, che ala fine ci ha fatto arrivare negli episodi finali con meno lucidità rispetto a loro. Sono una squadra che vive di entusiasmo, e i due canestri da 3 punti nei momenti decisivi gli ha dato quel qualcosa in più per gestire gli ultimi possessi. Una sconfitta come sempre dispiace, ma tra pochi giorni abbiamo la possibilità di rifarci in casa nostra».

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO

BEA torna al PalaGialdo per la Gara 2 della serie playoff con il CUS Torino. I Leopardi saranno impegnati per la partita decisiva per le sorti della stagione domenica 24 marzo alle 18:30.

CUS TORINO 64

BEA CHIERI 60

Parziali: 17-18, 33-38, 44-47

CUS: Conti 11, Porcella M. 9, Trinchero 9, Paletto 3, Marangon 9, Guggia, Barbaria 1, Venezia 3, Pietra 9, Abrate 10, Salvetti N.E., Alessi N.E. All Porcella A.

CHIERI: Stella 7, Agbogan 15, Corrado 15, Quagliotto, Stiffi 9, Okoro 2, Drame 6, Origlia 2, Moris, D’Arrigo, Mosca 4, Viggiano N.E. All. Conti, Ass. Colo, Prep. Turetta, Acc. Monteleone, Mass. Oddenino