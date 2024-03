Biella Rugby, match fondamentale contro Milano

Riusciranno coach Alberto Benettin e i suoi ragazzi a confermare la posizione? Le sue parole analizzano la situazione e promettono, a quanti decideranno di presenziare all’evento, una grande battaglia: «Mi piace cominciare da dove siamo arrivati, quindi vorrei partire dall’ottima prova di domenica scorsa sostenuta sul campo di Monferrato dove siamo riusciti a strappare una buona vittoria. Abbiamo trovato un ottimo ritmo in attacco e grande solidità difensiva. Contenti per la partita, abbiamo iniziato a lavorare sodo in preparazione del match contro Rugby Milano che, sulla carta, si prospetta una partita molto, molto dura. Giocheremo contro una squadra forte, che viene da una marea di vittorie consecutive, sei per la precisione, hanno dimostrato di essere una squadra forte, rodata, che attacca bene gli spazi, sarà nostro compito provare ad interrompere questa striscia positiva cercando di bloccarli in fase difensiva e cercando di attaccare al meglio delle nostre possibilità cercando di trovare spazi nella speranza di concretizzare il più possibile in fase offensiva. In squadra siamo sereni, tutti si stanno allenando con la massima intensità e la massima vitalità. Ai ragazzi ho chiesto per domenica di metterci tutta l’energia possibile, poi ci sarà una pausa per recuperare, sono sicuro che lo faranno, ho grande fiducia nei ragazzi. Mi auguro che domenica al campo ci sia tanta gente perché la squadra ha bisogno di un grande sostegno».

Serie A. XVIII giornata – 24.03.24. Rugby Calvisano-Rugby Noceto; Biella Rugby-Asd Rugby Milano; Parabiago-VII Rugby Torino; Cus Milano-Cus Torino; Rugby Parma-Amatori Alghero; Amatori & Union Milano-Monferrato.