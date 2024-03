Reale Mutua Torino: aggiornamento sulle condizioni di Kennedy e Cusin

Reale Mutua Basket Torino comunica che l’atleta Keondre Kennedy ha accusato un risentimento muscolare al polpaccio sinistro durante la sessione di allenamento di mercoledì. Il giocatore non sarà a disposizione per la partita di domani sera (venerdì 22 marzo) contro la Pallacanestro Trieste. L’entità dell’infortunio e i tempi di recupero saranno definiti successivamente, in base all'esito degli esami strumentali.