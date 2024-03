FISI-AOC: i risultati delle gare di Kvitfjell, Sestriere, Bardonecchia, Pozza di Fassa, Andalo e Lake Placid

FINALI DELLA COPPA EUROPA: A KVITFJELL IN DISCESA NADIA DELAGO PRIMA, SARA THALER TERZA E NICOLÒ MOLTENI SECONDO. MATILDE LORENZI VENTISETTESIMA, GREGORIO BERNARDI E MARCO ABBRUZZESE 26° E 27° Giornata ricca di soddisfazioni per l’Italia quella di giovedì 21 marzo nelle finali di Coppa Europa a Kvitfjell, in Norvegia. In Discesa ha vinto la poliziotta gardenese Nadia Delago, con il tempo di 1’,23”,33/100, con 4/100 di vantaggio sull’austriaca Magdalena Egger e 34/100 sulla carabiniera gardenese Sara Thaler, che ha così chiuso al secondo posto nella classifica finale della specialità. Al diciassettesimo posto la carabiniera altoatesina Vicky Bernardi, al ventiduesimo la poliziotta modenese Carlotta De Leonardis, al ventisettesimo la sestrierina Matilde Lorenzi del Centro Sportivo Esercito, al ventinovesimo la carabiniera valdostana Giulia Albano, al trentunesimo la carabiniera bardonecchiese Sara Allemand.

Nella gara maschile primo in 1’,30”,48/100 lo svizzero Livio Hiltbrand dello Ski Club Weissenburg, secondo a 41/100 il comasco Nicolò Molteni del Centro Sportivo Esercito, terzo a 46/1100 Marco Pfiffner del Liechtenstein, tesserato per l’Unterländer Wintersportverein. Al dodicesimo posto il valtellinese Pietro Zazzi del Reit Ski Team Bormio, al tredicesimo il carabiniere sappadino Emanuele Buzzi, al diciassettesimo il finanziere bresciano Giovanni Franzoni, al diciottesimo il poliziotto Maximilian Ranzi, al ventiseiesimo il finanziere sestrierino Gregorio Bernardi, al ventisettesimo il poliziotto genovese Marco Abbruzzese.

A SESTRIERE FRANCESCO ZUCCHINI SI LAUREA NUOVO CAMPIONE ITALIANO GIOVANI DI GIGANTE. EDOARDO SARACCO È MEDAGLIA DI BRONZO, TOMAS DEAMBROGIO E PIETRO CASARTELLI 2° E 3° ASPIRANTI

Giovedì 21 marzo sulla pista olimpica Kandahar Giovanni Alberto Agnelli di Sestriere si è disputato il Gigante maschile dei Campionati Italiani Giovani, valido anche per il Grand Prix Italia Giovani e per il Trofeo Comitato Sci Club Olimpici-Lauretana. Successo, titolo tricolore e primo posto nel Grand Prix Italia per il comasco Francesco Zucchini dell’Amateursportverein Prad Raiffeisen Werbering, risalito di undici posizioni nella seconda manche, per chiudere con il tempo totale di 2’,03”,95/100. Nella classifica FIS secondo a 19/100 l’albanese-sestrierino Denni Xhepa dello Sci Club Sestriere, mentre la medaglia d’’argento dei Campionati Italiani è andata al collo del poliziotto veneto Stefano Pizzato, terzo al traguardo a 34/100 da Zucchini.

La bella notizia per il Comitato FISI Alpi Occidentali è la medaglia di bronzo conquistata dal carabiniere limonese Edoardo Saracco, quarto a 54/100 da Zucchini nella classifica internazionale e terzo in quella dei Campionati Italiani Giovani, ex aequo con il milanese Pietro Giovanni Motterlini del Centro Sportivo Esercito. Nella graduatoria del Grand Prix Italia Zucchini ha preceduto il finanziere trentino Gian Marco Paci e l’ampezzano Marco De Zanna dello Sci Club Cortina, rispettivamente settimo e ottavo assoluto. Il finanziere cesanese Leonardo Rigamonti si è piazzato sesto assoluto e quinto nella classifica dei Campionati Italiani Giovani, il poliziotto cuneese Fabio Allasina sedicesimo assoluto e il genovese Leonardo Clivio del Golden Team Ceccarelli diciassettesimo. Il bergamasco Pietro Scesa del Radici Group è il primo degli Aspiranti, davanti all’ulcense Tomas Deambrogio dello Sci Club Sauze d’Oulx e al torinese Pietro Casartelli dello Sci Club Sestriere. Ottavo degli Aspiranti il pragelatese Lorenzo Cuzzupè dell’Equipe Pragelato e nono il genovese Pietro Mazzoleni, anche lui dell’Equipe Pragelato.

NEL GIGANTE DEL GRAND PRIX ITALIA A BARDONECCHIA VITTORIA CHE VALE DOPPIO PER MELISSA ASTEGIANO. EMILIA MONDINELLI QUARTA. A POZZA DI FASSA CORRADO BARBERA NONO NELLO SLALOM FIS DELLA BALTIC CUP

A Bardonecchia giovedì 21 marzo si è disputato un Gigante FIS per il Gran Premio Italia Giovani Dicoflor femminile, vinto dalla carabiniera limonese Melissa Astegiano, più forte anche del vento che ha disturbato la gara. Già in testa a metà gara, Melissa ha chiuso con il tempo totale di 2’,00”,25/100, conservando 3/100 di margine sulla poliziotta trentina Beatrice Sola e 52/100 sulla la valdostana Carole Agnelli del Club de Ski Valtournenche. Al quarto posto la finanziera valsesiana Emilia Mondinelli, al diciassettesimo la sestrierina Lucrezia Lorenzi del Centro Sportivo Esercito, al ventesimo la valsesiana Maria Sole Antonini dello Sci Club Sansicario Cesana, al ventunesimo la chierese Maria Toja del Lancia, al ventisettesimo la torinese Margherita Cecere del Lancia. Sul podio del Grand Prix Italia Dicoflor Giovani dietro a Melissa Astegiano troviamo la bellunese Gaia Viel dello Sci Club Drusciè di Cortina, settima assoluta, e la triestina Beatrice Rosca dello Ski Club Devin, ottava. La romana Camilla Vanni del Centro Sportivo Esercito è la prima delle Aspiranti, mentre la lanzese Elisa Graziano dello Sci Club Lancia è sesta.

L’ultima tappa della Baltic Cup organizzata dalla Federazione dell’Estonia a Pozza di Fassa è stata dedicata ad uno Slalom FIS, vinto dal carabiniere parmense Tommaso Saccardi con il tempo totale di 1’,31”,86/100. Al nono posto il cuneese Corrado Barbera del Centro Sportivo Esercito.

CAMPIONATI ITALIANI CHILDREN: ETTORE BUSSEI CANONE SECONDO E FRANCESCO SADOWSKI TERZO NEL SUPER-G ALLIEVI. ARGENTO PER BENEDETTA ROSA RANIERI NELLO SLALOM RAGAZZI

Nessuna vittoria ma diversi podi per gli atleti del Comitato FISI Alpi Occidentali nella quarta giornata dei Campionati Italiani Children ad Andalo. Gli Allievi erano impegnati in Super-G, vinto in campo maschile da Luca Maria Fiorentino dello Sci Club Bormio in 45”,92/100, con 8/100 di vantaggio su Ettore Bussei Canone dello Sci Club Sestriere e con 32/100 su Francesco Sadowski dell’Equipe Limone. Al quattordicesimo posto Federico Forte dello Sci Club Sansicario Cesana, al diciottesimo Giulio Paolo Cazzaniga del Valchisone e al ventinovesimo Michele Vivalda del Sestriere.

Nella gara femminile prima Giada D’Antonio dello Sci Club Vesuvio in 46”,85/100, anche in questo caso con 8/100 di vantaggio su Lavinia Paci dello Sporting Campiglio e con 31/100 su Carlotta Pedrolini dello Skiing. All’undicesimo posto Asia Paltrinieri dell’Equipe Pragelato, al sedicesima Alice Scaffidi Muta dello Sci Club Sansicario Cesana, al ventesimo Martina Mis del Sestriere, al venticinquesimo Bianca Maria Rainelli dell’Equipe Beaulard, al ventisettesimo Anita Sofia Rej del Sestriere, al trentesimo Francesca Banchi del Sestriere. I Ragazzi invece erano impegnati in Slalom. L’altoatesina Amy Happacher dello Sci Club Tre Cime-Drei Zinnen Dolomiti ha vinto la gara femminile con il tempo totale di 1’,28”,23/100 e con 74/100 di vantaggio sulla milanese Benedetta Rosa Ranieri dello Sci Club Limone. Terza ad 1”,71/100 Carlotta Pignaton Fagnani del GB Ski Club. All’ottavo posto Emma Castagnola del Mondolè Ski Team. In campo maschile primo Tommaso Zanardi dello Sci Club 18 di Cortina in 1’,34”,44/100, con un margine di 4/100 su Andrea Villaraggia del Revolution Ski Race e di 1”,35/100 su Francesco Odorizzi dello Sci Club Anaune. Al sesto posto Federico Goggi dello Sci Club Borgata Sestriere, al quindicesimo Pier Giacomo Barabino del Bardonecchia, al sedicesimo Jacopo Molineris del Mondolè Ski Team, al ventunesimo Romeo Calcagno del Mondolé Ski Team, al ventinovesimo Giacomo Senigagliesi dello Sci Club Lancia.

SKELETON: AMEDEO BAGNIS TERZO IN COPPA DEL MONDO A LAKE PLACID

Secondo podio stagionale per Amedeo Bagnis nella tappa di Lake Placid che ha chiuso la Coppa del Mondo 2023-2024 di skeleton. L’atleta vercellese del Centro Sportivo Esercito, vincitore a Sankt Moritz a metà gennaio, si è piazzato al terzo posto sulla pista che ospiterà la rassegna iridata nella prossima stagione, mettendo una grossa ipoteca nella prima manche, conclusa con il secondo tempo, mentre nella seconda non ha resistito al prepotente ritorno del britannico Marcus Wyatt, risalito alla piazza d’onore dal quarto posto parziale. Alla fine il distacco di Bagnis dal vincitore, il cinese Zheng Yin è stato di 37/100, mentre Wyatt ha fallito la clamorosa rimonta per soli 7/100.