Tecnoengineering Moncalieri in trasferta contro la capolista Bcc Derthona Basket

La Tecnoengineering Moncalieri torna in campo domani alle 20:30 sul temibile parquet di Bcc Derthona Basket , attualmente prima indisturbata in classifica a quota 40 punti (20W-2L). Una sfida dunque molto complicata per la squadra di coach Terzolo, ma importante per testare il grado di maturità delle giovani Lunette, dopo la convincente vittoria interna di domenica scorsa contro Basket Roma (59-54).

Sugli scudi Cordola con 16 punti e 8 rimbalzi, Cicic 15 punti, 5 rimbalzi e 4 assist e Mitreva, autrice di un ottimo 4/8 dalla lunga distanza. Fondamentale anche la presenza sotto le plance di Jakpa (13 rimbalzi). Una vittoria che ha ridato animo alla squadra e soprattutto allontanato lo spettro dell’ultimo posto e conseguente retrocessione diretta.

Altri numeri per Derthona che in stagione viaggia a vele spiegate verso il primo posto in vista dei playoff. Ben tre le giocatrici in doppia cifra di media: Attura (16,5), Gianolla (11,4) e Cerino (10,4). L’arma in più della squadra di coach Cutugno è la profondità della panchina che spesso e volentieri fa la voce grossa. A ridosso della doppia cifra anche Melchiori (9,5), Premasunac (9,4) e Marangoni (8,1). Che tradotto significa migliore attacco del campionato con quasi 76 punti a partita, la media più alta in entrambi i gironi di A2 LBF.

Le Lunette dovranno quindi prestare molta attenzione in fase difensiva per restare in partita fin da subito, in particolare per quanto riguarda contropiedi e transizioni. All’andata, infatti, la partita è stata fortemente condizionata dalle 23 palle perse delle gialloblù, troppo spesso convertite in facili punti da sotto canestro. Potrebbe così rivelarsi utile confrontarsi con una squadra tanto in forma, specialmente in vista delle prossime tre importantissime sfide per assicurarsi un buon piazzamento ai playout.

Dopo la pausa pasquale, due incontri casalinghi altrettanto importanti contro Carugate (attualmente a +2 in classifica sulle Lunette) e Broni, in occasione della 26° e ultima giornata della stagione regolare. In mezzo la trasferta nel mantovano sul campo di San Giorgio MantovAgricoltura il 13 aprile. Entrambe le squadre sono già in odore di playoff, ma daranno sicuramente il massimo per assicurarsi il miglior slot disponibile.

Palla a due domani contro Bcc Derthona Basket alle 20:30 al Palazzetto 'Uccio Camagna' - C.so Alessandria 1, 15057 Tortona (AL). Arbitrano Nonna, Mamone.

CLASSIFICA

Derthona 40

Costa Masnaga 36

Pol. San Giovanni Valdarno 34

Broni 28

San Giorgio 28

Selargius 26

Empoli 26

Giussano 22

Cestistica Spezzina 22

Torino Teen Basket 16

Basket Roma 12

Carugate 8

Tecnoengineering Moncalieri 6

Stella Azzurra 4